Marvel : Captain America ne devrait pas faire de retour

Attention, l’article suivant contient de spoilers sur le film Avengers : Endgame. Si vous ne l’avez pas encore vu, mieux vaut passer votre chemin (et aller le voir tout de suite).

Au fil de ses apparitions dans le Marvel Cinematic Universe, le personnage de Captain America joué par Chris Evans est devenu réellement central. Mais, dans Avengers : Endgame, il a aussi signé ses adieux, le repos du brave bien mérité pour le combattant. On a pu découvrir qu’il passait le relais à Sam Wilson / Le Faucon, qui a désormais son bouclier. Son histoire devrait notamment être traitée plus en profondeur dans la série Falcon et The Winter Soldier, prévue pour Disney+.

S’abonner à Disney+

Mais, ces dernières semaines, des rumeurs d’un éventuel retour de Captain America / Chris Evans sont apparues. Le MCU jouant avec le temporalité et même les mondes parallèles, l’idée pouvait être envisageable. Après pas moins de films dans le MCU, il aurait pu s’offrir un ultime caméo.

Captain America ne reviendra pas

Mais, Chris Evans lui-même a écarté cette idée. Il le dit clairement dans une interview au journaliste britannique Graham Norton, s’il a le choix, c’est fini pour lui.

C’était une super épopée et on l’a terminée avec la barre tellement haut que ce serait risqué de revoir cela à mon avis. C’était une excellente expérience et je crois que c’est mieux si elle reste ainsi.

Pour autant, puisqu’il ne faut jamais dire jamais, Chris Evans laisse la porte ouverte à un éventuel retour mais qui semble particulièrement hypothétique.

Ce n’est pas un non définitif .Mais ce ne serait pas un oui enthousiaste non plus. Je pense que c’était tellement difficile pour Cap de réussir sa conclusion, et je crois qu’ils ont vraiment fait du bon travail pour le laisser finir son voyage.

Affaire à suivre dans les prochaines années, mais on ne se fait quand même pas trop d’illusions.