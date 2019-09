Marvel : Il n’y aura finalement pas de série Ghost Rider sur Hulu

Il y a quelques mois, la très bonne nouvelle était tombée. Hulu allait avoir le droit à une nouvelle série Marvel avec Ghost Rider. Pour rappel, la plateforme qui diffuse notamment la série « La Servante Ecarlate » possède aussi dans son catalogue le programme Runaways. Mais, cinq mois plus tard, patatras. Le développement de la série est annulée. On vous explique pourquoi vous ne retrouverez pas Gabriel Luna pour l’instant.

Quel super-héros après Ghost Rider ?

Les fans de programme Marvel avaient pu découvrir la série dans la saison 4 d’Agents of S.H.I.E.L.D. C’est lui qui était pressenti pour reprendre le blouson en cuir dans ce nouveau programme. Mais il a été arrêté en raison d’une « impasse créative », entre les équipes de la série et Hulu selon le site américain TV Line. On en saura pas vraiment plus pour l’instant, mais il s’agit tout de même d’un personnage complexe à intégrer, tant il peut sembler différent de nombreux super-héros présents dans l’univers Marvel.

Heureusement pour Hulu, d’autres séries Marvel sont encore dans les cartons. On trouve ainsi la saison 3 de Runaways, une série Helstrom, mais aussi différents projets animés : M.O.D.O.K, Hit-Monkey, Tigra & Dazzler Show et Howard The Duck.

Pourquoi tous ces projets ? Il faut se souvenir que c’est désormais Hulu qui a l’avantage sur Netflix en ce qui concerne les séries Marvel. Si les séries majeures liées au MCU iront chez Disney+, les seconds couteaux semblent désormais destinés à se retrouver sur Hulu. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plateforme de streaming appartient en grande partie à Disney. Au nom des synergies et surtout de la volonté de ne pas renforcer un adversaire direct, il est logique de vouloir donner la priorité à Hulu. Reste à savoir quels seront les prochains sur la liste et comment nous pourrons les voir en Europe.