Marvel : on sait désormais à quoi ressemble Loki au féminin

On le sait, Loki a droit à une série prévue sur la plateforme Disney+. La série a commencé à se dévoiler peu à peu ces dernières semaines, et on sait aussi que Kang le Conquérant va débarquer dans le Marvel Cinematic Universe à travers le programme. Mais, des images du tournage qui ont fuité sur les réseaux sociaux en disent un peu plus.

Loki, le maître de l’illusion

Dans les films du Marvel Cinematic Universe, on a déjà vu que Loki pouvait prendre l’apparence d’autres personnages. Ainsi, il avait joué à être Captain America pendant quelques instants ou encore le dieu Odin. Sa série devrait lui permettre d’expérimenter un peu plus et de devenir Lady Loki.

Sur les images que vous pouvez découvrir ci-dessous, on voit donc comme prévu Tom Hiddleston, mais aussi Sophia Di Martino, qui incarnerait donc une Loki au féminin.

Pour ceux qui l’auraient oublié, Loki est mort dans Avengers : Infinity War. Mais, une autre version se balade puisqu’il a pu voler le Tesseract dans Avengers: Endgame. C’est le devenir de ce personnage qui devrait notamment être exploité dans la série. Comme on le devine sur les images publiées sur les réseaux sociaux, on aura bien le droit à la Time Variance Authority, la police temporelle.

A travers ses voyages temporels, il devrait donc faire preuve de malice dans différentes époques, mais aussi avec différentes apparences. Dans les comics, on le voit parfois sous l’apparence d’un enfant et donc d’une femme. Autant dire que cela ouvre le champ des possibles pour la série.

Bien sûr, Sophia Di Martino n’a jamais été confirmée officiellement dans le rôle de Lady Loki. Mais au vu des images et des informations qui sont de plus en plus nombreuses, difficile de douter désormais.