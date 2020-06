Marvel : pourquoi le premier film Thor était soumis à une grosse pression

Plus de 10 ans après le lancement du Marvel Cinematic Universe, on a parfois du mal à réaliser à quel point le studio a pris des risques et aurait pu tout perdre à l’époque. Avant de devenir un véritable juggernaut du cinéma actuel qui amorce désormais une nouvelle étape, il fut un temps où un échec commercial pouvait signifier la fin. C’était le cas avec Iron-Man qui s’est révélé un succès. Mais, le ratage du film solo sur Hulk a remis les choses en question. Autant dire qu’à l’heure de la sortie en salles du premier Thor, l’avenir n’était pas encore assuré.

Thor, un film décisif

C’est Kenneth Branagh, le réalisateur britannique qui a dirigé le film qui est revenu récemment sur le sujet dans un entretien au site Collider. A l’époque, le film Thor doit permettre de faire entrer le MCU dans une nouvelle dimension. Le paramètre le plus important devient alors le choix des deux acteurs à même d’incarner Thor et son frère Loki. Sa façon de raconter la scène démontre à quel point la pression était forte. En effet, lui et Kevin Feige auraient discuté pendant un long moment avant de faire le choix.

Nous ne prendrons jamais une décision aussi importante que celle que nous prendrons ce samedi matin à 10h30, quand tu appelleras Chris Hemsworth et Tom Hiddleston. Soit ça va fonctionner, soit ça ne va pas fonctionner. Bonne chance

lui aurait ainsi dit le patron du studio Marvel. La suite est désormais connue et Thor se prépare à avoir le droit à un quatrième film alors que Loki aura sa propre série sur Disney+. Et pour la petite histoire, Tom Hiddleston avait auparavant auditionné pour le rôle de… Thor.