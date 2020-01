Marvel prépare déjà le retour des Defenders

Après leurs adieux sur Netflix on s’était résignés à devoir attendre quelque temps pour le retour de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist ou encore The Punisher, le personnage de Frank Castle situé dans le même univers. Certains des héros des Defenders ayant proposé des séries plutôt séduisantes, on ne pouvait qu’avoir quelques regrets. Mais il semblerait que du côté de Marvel on soit bien conscient du potentiel des personnages. Résultat, leur retour serait dans les cartons et le plus tôt sera le mieux.

Une nouvelle qui permet aussi d’évacuer les doutes qui pesaient notamment sur les droits de diffusion. Si une clause de l’accord entre Marvel et Netflix empêchait leur transfert immédiat, pendant deux ans, celle-ci va bientôt arriver à échéance. Selon les séries, les personnages reviendront dans le giron de Disney/ Marvel entre 2020 et 2021. Surtout, des rumeurs font état d’un autre accord entre les deux entreprises qui permettrait à Marvel de gagner encore un peu plus de temps.

Disney+ ou cinéma pour les Defenders ?

Bien sûr la première question sera celle de la plateforme pour les personnages jusque-là développés sur Netflix. Selon le site MCU Cosmic, leur retour serait donc imminent, et Marvel aurait l’ambition de ne pas perdre de temps avant de les remettre en action. Au vu des calendriers annoncés, on peut supposer que ce sera plutôt du côté de Disney+, même si des emplacements restent vacants dans le programme côté cinéma.

On ignore aussi si ce sont les mêmes acteurs qui seront repris. Pour certains, qui se sont révélés décevants (comme Iron Fist / Finn Jones) on ne le réclame pas forcément. En revanche la perspective de retrouver Charlie Cox dans le rôle de Daredevil ou Jon Bernthal dans le rôle de Franck Castle / The Punisher, ne serait pas pour nous déplaire. Le premier jouant un rôle important du côté des Avengers dans les comics, ce sera donc un choix important pour Marvel, qui risque de soupeser le pour et le contre un petit moment. Un dossier à suivre avec beaucoup d’attention.