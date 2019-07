Marvel : Kevin Feige enterre les héros de Netflix

Les super-héros de l’écurie Marvel chez Netflix ont récemment fait leurs adieux à l’occasion de la saison 3 de Jessica Jones. Des départs très réussis, il faut le reconnaître mais qui marquent aussi la fin d’une époque, celle d’une relation qui a fait rêver entre Marvel et Netflix. Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones et The Punisher ne reviendront donc pas sur la plateforme de vidéo à la demande. Mais pourraient-ils faire un retour sur la plateforme Disney+ ou ailleurs, comme des apparitions éventuelles sur grand écran ? C’est ce qu’espéraient jusque-là certains fans.

Les héros Marvel coincés par des contrats

Mais il va falloir s’y résoudre. Ce n’est pas au programme. Du tout. En effet, c’est Kevin Feige lui-même qui vient de le confirmer et pour une raison qui est plutôt logique : des contrats. Dans une interview à Bet, il explique en détail pourquoi les Defenders ne viendront pas dans le MCU de sitôt.

Il y avait beaucoup de personnages géniaux dans ces séries Netflix, et je crois qu’il faut laisser passer un certain temps… il faudra un certain temps avant que nous puissions les utiliser, en raison du type de contrat (signé entre Marvel et Netflix). Alors je ne suis sûr de rien. Et puis le simple fait de répondre à cette question est un spoiler en soi ! Mais il y a quelques grands personnages de Marvel chez Netflix, c’est vrai.

On apprécie tout de même qu’il ne ferme pas la porte complètement. Mais quand on sait que l’univers n’est pas destiné à des reboots, beaucoup de paramètres se mettent sur la voie d’un potentiel retour des super-héros de New York. D’ici là, on pourra toujours revoir les meilleures parties…