Quelles sont les héroïnes Marvel que l’on aimerait voir dans leur film solo ?

Marvel commence à contrebalancer les choses. On a eu le droit à un film Captain Marvel et bientôt sur Black Widow. Mais que représentent tous ces films par rapport à tous ceux dédiés aux super-héros masculins ? On a sélectionné quelques personnages, déjà présents dans le MCU, qui méritent leur film solo du côté des studios Marvel.

Valkyrie

Maintenant que l’on sait qu’un film Thor 4 est au programme, la probabilité de voir sa « side-kick » dans son propre film à l’écran est faible. Mais après le potentiel entrevu dans Ragnarok, on aimerait bien la revoir un peu plus en profondeur.

Gamora

L’histoire d’Avengers : Endgame permettrait de donner une nouvelle direction à l’histoire de Gamora. Il est probable que son histoire avance à travers les Gardiens de la Galaxie 3, mais on aimerait que Marvel prenne quelques risques supplémentaires et lui donne son propre film.

Jessica Jones

On continue notre sélection avec un troisième personnage plus particulier. Il s’agit de Jessica Jones, présente du côté des Defenders, avec sa série personnalisée sur Netflix. L’avantage pour Marvel ? Puisque la série est terminée, il est possible de reprendre de zéro avec une nouvelle actrice. Mais le côté négatif, c’est que Kévin Feige a annoncé qu’il n’y aurait pas de reboot de personnage. Il parlait des morts et l’histoire de Jessica Jones n’est pas connectée au MCU. Mais les chances sont faibles…

Okoye

La leader des Dora Milaje, les forces spéciales du Wakanda, vue dans Black Panther et les films suivants, a affiché son potentiel à rester calme dans toutes les situations, à prendre les bonnes décisions et surtout sa force à ne pas négliger. Pourtant, elle risque de souffrir d’un détriment de puissance par rapport aux autres héros du MCU. A moins que ce ne soit elle qui soit la prochaine à enfiler le costume de Black Panther…