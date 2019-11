Pourquoi Mark Ruffalo était vraiment fait pour jouer dans le MCU

Quand on se projette sur les prochaines années du Marvel Cinematic Universe, le sort de l’un des personnages initiaux des Avengers intrigue un peu plus que les autres. Quel avenir pour Hulk, le héros incarné par Mark Ruffalo ? Bien sûr, l’acteur lui-même a déjà son avis sur le sujet, et en ce qui nous concerne, on a notre petit avis sur le crossover qu’il nous faut (à lire ici). Mais ce que l’on réalise parfois mal, c’est à quel point l’acteur est lié au MCU.

Mark Ruffalo, passion Marvel

Ce n’est pas Mark Ruffalo qui a joué dans le film L’Incroyable Hulk, sorti en 2008 réalisé par Louis Leterrier. C’est Edward Norton qui incarnait dans ce film le personnage de Bruce Banner / Hulk.

Après un film qui s’est révélé être un véritable échec, le personnage de Hulk a été gardé, mais son rôle a été confié à Mark Ruffalo. Une méthode qui s’est révélée efficace pour tourner la page. Mais l’histoire aurait pu se jouer différemment.

En effet, comme vient de le révéler Louis Leterrier dans une interview, il souhaitait Mark Ruffalo pour ce rôle. C’est du côté de Marvel que les choses n’auraient pas collé. Pourquoi ? A l’époque, Edward Norton était plus connu et Mark Ruffalo faisait surtout des films « d’intello ». Le réalisateur et l’acteur ont toutefois eu l’opportunité de se retrouver avec Insaisissables en 2013. A l’époque, Mark Ruffalo avait lui fini par rejoindre le MCU.

A noter que l’on peut s’interroger sur ce que serait devenu le premier Hulk si Mark Ruffalo y avait joué. Marvel lui a peut-être rendu un service à l’époque, tant c’est le film en lui-même et non le jeu d’Edward Norton qui a posé problème. Si Mark Ruffalo aurait peut-être réussi à se maintenir dans la durée, son image aurait tout de même été sérieusement entamée.