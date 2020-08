Marvel : Shang-Chi aurait pu apparaître beaucoup plus tôt au cinéma

C’est en mai 2021 que l’on devrait découvrir le film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, à condition qu’il ne soit pas encore repoussé par les studios. Un opus particulièrement attendu et qui vise à s’inscrire dans l’héritage du succès de Black Panther, même s’il s’agit d’un véritable pari. Pourtant, le super-héros adepte des arts martiaux aurait pu apparaître bien plus tôt à l’écran. Dès les premiers jours du Marvel Cinematic Universe.

Shang-Chi, un super-héros qui aurait pu être central chez Marvel

Si on a pu découvrir le personnage qui sera incarné par Simu Liu dans la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, le sujet a en effet été étudié dès 2005. A l’époque, Marvel commence tout juste à préparer la mise en branle cinématographique de ses super-héros. Il est alors considéré tout comme Ant-Man, Black Panther, Nick Fury et Captain America. Il faisait d’ailleurs partie des 10 personnages considérés pour faire partie de l’équipe de base. On y trouvait aussi Cloak & Dagger, Power Pack et Doctor Strange. La sélection était alors faite avec une information essentielle en tête : à qui appartiennent les droits du personnage ? C’est finalement Iron Man, revenu dans le giron de Marvel qui sera choisi comme héros principal.

Mais, très vite ensuite, le sujet de Shang-Chi est revenu sur la table. Marvel a même approché un studio chinois pour proposer l’idée d’une co-production. Deux personnages étaient sur la table : le Mandarin et Shang-Chi. L’idée était clairement de miser sur un personnage asiatique pour percer sur le marché chinois et de l’introduire dans une scène après les crédits des Avengers. Mais l’idée a ensuite été abandonnée, même si le Mandarin est apparu en quelques sorte dans Iron Man 3. Il devrait avoir le droit à une vraie exposition dans le film avec Shang-Chi. Enfin.