Marvel : Thor n’est pas encore prêt à raccrocher son marteau

Thor a déjà eu le droit à quatre apparitions dans des films solo au sein du Marvel Cinematic Universe. Avec Thor : Love and Thunder, il sera même le seul Avenger avec quatre films solos. Il va donc rompre la règle de la trilogie jusque-là respectée par Iron Man et bientôt par Les Gardiens de la Galaxie ou encore Ant-Man. Une exception qui est bien sûr liée au statut un peu particulier de Chris Hemsworth, mais aussi à la renaissance du personnage sous la plume de Taika Waititi. Par ailleurs, le prochain film mettra aussi au premier plan Jane Foster (Natalie Portman) comme co-star. Mais, cela ne signifie pas que l’acteur se prépare à tourner la page. Loin de là.

Thor s’accroche à son rôle

On le sait, Chris Hemsworth multiplie aussi les rôles à côté, de Tyler Rake (Extraction) pour Netflix à un potentiel rôle dans Mad Max Furiosa. Comme il l’a confié dans une interview à la télévision polonaise, repérée par Ecran Large, il n’imagine même pas que cela soit possible .

Vous êtes fous ? Je ne pars pas à la retraite, point final. Thor est beaucoup trop jeune pour cela. Il n’a que 1500 ans. Ce n’est définitivement pas un film pour dire au revoir à la franchise. Du moins, je l’espère.

Le planning des prochaines années est déjà très chargé du côté de Marvel, on peut donc douter qu’un autre film solo soit au programmé des prochaines années. Mais on peut en revanche parier sur des apparitions dans d’autres films, comme les Gardiens de la Galaxie 3. Il peut aussi s’agir d’un vœu pieux de Chris Hemsworth qui sait qu’il ne trouvera jamais un autre rôle aussi emblématique dans sa carrière… Thor : Love and Thunder est attendu en février 2022 dans les salles de cinéma. A moins que le planning ne soit à nouveau chamboulé.