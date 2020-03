Marvel : Vin Diesel vient-il de spoiler Thor : Love and Thunder ?

Attention, l’article suivant contient potentiellement des spoilers sur Thor : Love and Thunder et potentiellement les Gardiens de la Galaxie 3 Si vous ne voulez rien savoir pour l’instant, mieux vaut arrêter votre lecture.

Chez Marvel, on blâme généralement Tom Holland / Spider-Man ou Mark Ruffalo / Hulk du côté des spoilers. Les deux acteurs ont déjà eu la langue un peu trop pendue, n’hésitant pas à en dire plus que ce qu’ils ne devaient sur les films à venir. Mais cette fois, c’est Vin Diesel / Groot, qui pourrait avoir franchie la ligne rouge. On vous explique.

Vin Diesel et ce spoiler XXL

L’acteur américain qui joue le personnage de Groot dans le Marvel Cinematic Universe a en effet fait une confidence qui ressemble très fortement à uns poiler XXL. On sait qu’en novembre 2021, le film Thor : Love and Thunder doit débarquer dans les salles obscures. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie, vol 3, arrivera, probablement entre 2022 et 2023. Mais, comme on a pu le voir avec Avengers : Endgame, Thor et les Gardiens commencent sérieusement à former une bande. Or, cela devrait impacter les films si on en croit Vin Diesel. Voici ce qu’il a expliqué dans une interview à ComicBook .

J’attends encore, et je suis vraiment impatient de voir comment mon copain James Gunn va nous éblouir cette fois-ci. Il a fini The Suicide Squad, donc il est sur le point d’embarquer sur le projet. Thor aussi, le réalisateur de Thor m’en a parlé, il va intégrer certains des personnages des Gardiens de la Galaxie. Ça va être vraiment intéressant. Personne ne le sait encore. Peut-être que je n’aurais pas dû le dire.

L’information ressemble quelque peu à un secret de polichinelle et Chris Pratt avait déjà laissé entendre la même chose. Surtout, Vin Diesel reste très vague, parlant de « certains personnages ». Rien ne dit donc que les acteurs principaux seront au rendez-vous.