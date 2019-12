Mate Xs : Huawei dévoilera le successeur du Mate X au MWC 2020

Lorsque Huawei a officialisé la sortie du Mate X il y a quelques mois, le constructeur chinois a également officialisé le Mate Xs, digne successeur de son premier smartphone pliable. Quelques caractéristiques du nouveau téléphone ont été évoquées, mais la firme n’avait pas donné de dates de présentation ou de sortie.

Richard Yu, PDG de Huawei, a confirmé lors d’une conférence que le Mate Xs serait dévoilé pour la première fois à l’occasion du MWC, un événement annuel mondial dédié aux téléphones mobiles. Comme évoqué précédemment, le smartphone pliable de deuxième génération embarquera le SoC Kirin 990, la plus récente dont l’entreprise dispose. Le patron de Huawei a aussi indiqué que les nouveaux Mate Xs se doteront d’une charnière et d’un écran plus résistants que sur le premier modèle.

Le Huawei Mate Xs sortira-t-il en France ?

Tout comme le Mate X, son successeur ne devrait pas embarquer les services et les applications de Google, ce qui inclut le Play Store. Rappelons que les USA ont effectivement ordonné à la firme de mettre fin à la licence Android de Huawei. Dans les faits, cela signifie que le constructeur chinois peut toujours se baser sur la version open source de l’OS, mais qu’il ne peut pas proposer des applications très réputées comme YouTube, Gmail ou Drive. La firme a dévoilé ses Mate 30 et Mate 30 Pro il y a quelques mois, et ceux-ci n’embarquent aucun des services de la société américaine. La gamme de téléphones est disponible en France depuis le 9 décembre, mais on ne sait pas s’ils remporteront du succès compte tenu de ce manque.

Pour sa part, le Huawei Mate X est disponible en Chine, mais pas dans d’autres pays du monde. On ne sait pas s’il en sera de même pour le Mate Xs, sachant que la marque évoque une sortie dans son pays d’origine en mars 2020. Connaissant les tensions entre les USA et l’entreprise chinoise, on ne se pose même pas la question d’une potentielle sortie aux USA.

Pour sa part, rappelons que Samsung, concurrent direct de Huawei et de son Mate X, prépare également un successeur du Galaxy Fold. Il devrait s’agir d’un smartphone qui se plie à l’horizontale, à la façon d’un téléphone à clapet.