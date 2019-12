Ça y est, le Huawei Mate 30 Pro a sa date de sortie en France

Après avoir été officialisé en septembre, Huawei a confirmé que le Mate 30 Pro aurait bien droit à une date de sortie en France. Jusqu’ici, le téléphone était disponible en Chine, mais une commercialisation en Europe et dans l’hexagone n’était pas encore certaine.

Une commercialisation du Huawei Mate 30 Pro, mais…

Dès le 9 décembre, les adeptes de la marque chinoise pourront se procurer le Huawei Mate 30 Pro… Sauf que celui-ci n’embarque aucun des services de Google. Lors de la présentation officielle, cela était déjà clair, car l’entreprise a dévoilé un nouveau modèle bel et bien basé sur la version open source d’Android 10, mais sans le Play Store et les célèbres apps de la firme américaine. Le téléphone fonctionne donc logiquement sous EMUI 10, car le constructeur n’est pas encore prêt à déployer son propre OS baptisé HarmonyOS sur smartphone.

Le Huawei Mate 30 Pro sera commercialisé au tarif de 1 099 euros pour une version unique en 256 Go. Il ne sera vendu que sur le site web officiel de la marque chinoise.

Il est possible d’utiliser le magasin d’applications de Huawei ou de passer par d’autres boutiques alternatives comme Aptoide. Il existe également des solutions vous permettant de tenter de profiter des applications de Google, mais c’est à vos risques et périls et celles-ci sont plus ou moins fiables.

Rappelons que les relations entre Huawei et les USA sont toujours tendues, ce qui explique pourquoi les Mate 30 et Mate 30 Pro n’embarquent pas les services de Google. Le gouvernement a contraint la firme américaine à mettre fin à la licence de la marque chinoise il y a maintenant sept mois. Depuis, l’entreprise fondée par Ren Zhengfei a aussi été placée sur liste noire. En conséquence, les entreprises américaines ne sont pas en mesure de faire du commerce avec cette dernière si elles n’ont pas une autorisation explicite du gouvernement.