Matrix 4 : la promesse très particulière d’une actrice du film

La nouvelle semble toujours aussi surprenante, même plusieurs mois après sa confirmation officielle. La trilogie Matrix, qui compte désormais quelques années au compteur, va se doter d’un nouvel épisode. Si Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss seront bien au rendez-vous, ce ne sera pas le cas de l’Agent Smith, ni de Laurence Fisburne / Morpheus. On le sait, malgré l’épidémie de coronavirus, le tournage est actuellement en cours, du côté de Berlin. Si les fans sont sceptiques, ce nouvel opus sera attendu de pied ferme. Pour comprendre l’importance d’un nouveau film, il faut réaliser à quel point le tout premier avait eu un impact majeur sur la pop-culture. On espère donc que cet héritage ne sera pas trahi.

Matrix, une nouvelle révolution ?

C’est Jessica Henwick (vue dans Iron Fist et Game of Thrones) qui s’est confiée sur le sujet. On sait qu’elle a rejoint le casting, mais le rôle qu’elle occupe exactement est toujours inconnu. En revanche, elle semble déjà conquise par le film, reconnaissant devoir régulièrement « se pincer pour y croire ».

Lana fait des choses très intéressantes d’un point de vue technique, de la même façon qu’elle avait créé un style à l’époque. Je pense qu’elle va encore une fois transformer l’industrie avec ce film. Il y a des systèmes que je n’avais jamais vus auparavant. C’est à peu près tout ce que j’ai le droit de dire.

Une nouvelle révolution en profondeur de l’industrie cinématographique au programme ? CEla reste à confirmer à la fin de l’année 2021. Mais il faut tout de même garder à l’esprit qu’un membre du casting peut difficilement se montrer critique d’un projet d’une telle ampleur. Pour rappel, au trouve aussi au casting Yahya Abdul-Matten II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Toby Onwumere, et Priyanka Chopra. Beaucoup de beau monde face à la caméra.