Matrix 4 : un casting explosif… du côté de la réalisation

Au fil des derniers mois, Matrix 4 a commencé à se dévoiler. La suite imprévue de la saga, confirmée en 2019 à la surprise générale, compte déjà de belles promesses pour ce qui est du des acteurs. Malgré l’absence de Laurence Fishburne (Morpheus), on sait déjà que Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Ann Moss) seront de retour, accompagnés par au moins Neil Patrick Harris et Yahya Abdul-Mateen II. Les premières images de tournage à San Francisco, ont bluffé les fans et même été un peu trop fortes pour la ville puisque des dégâts ont été signalés. Autant dire que le résultat promet d’être explosif. Et des annonces récentes confirment cette impression.

Matrix 4 soigné dans le domaine de l’action

On sait déjà que c’est bien Lana Wachowksi, seule toutefois, qui sera de retour derrière la caméra. Mais elle a su bien s’entourer afin de garantir une suite qui répondra aux standards actuels. De quoi parle-t-on ici ? De deux cascadeurs qui ont travaillé sur des très gros projets ces dernières années et qui sont désormais devenus réalisateurs / producteurs. Un parcours qui fait aussi penser à celui de Sam Hargrave, cascadeur chez Marvel et réalisateur du récent Tyler Rake chez Netflix.

Le premier est David Leitch, qui a été impliqué dans Atomic Blonde, Wolverine : le Combat de l’Immortel, ou encore Fast and Furious : Hobbs and Shaw.

Le second est Chad Stahelski, notamment aux manettes de John Wick et qui fut aussi la doublure de Keanu Reeves dans la saga Matrix originale.

Selon les informations qui ont été données, ils viennent surtout pour la chorégraphie et l’entraînement physique des acteurs. Les deux sont bien connus de l’équipe puisqu’ils étaient déjà présents dans la trilogie originale. A noter que c’est tout de même Lana Wachowksi qui gère toute les scènes d’action.

Il ne reste donc plus qu’a espérer que ce nouvel opus de la saga Matrix ne dénature pas complètement l’héritage original. C’est bien tout ce que demandent les fans.