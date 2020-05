Mauvaise nouvelle, la saga Twilight n’est pas encore terminée

Après quatre romans et cinq films, on aurait pu penser que la saga Twilight était arrivée à son terme. Après tout, Kristen Stewart et Robert Pattinson sont désormais passés à autre chose. Mais, l’auteure de la saga, la romancière américaine Stephenie Meyer considère avoir encore des choses à raconter. Elle a donc prévu un nouvel ouvrage, baptisé Midnight Sun (Soleil de minuit en français) qui racontera à nouveau l’histoire du premier volume mais cette fois du point de vue d’Edward Cullen (le personnage joué par Robert Pattinson).

Twilight, une adaptation inéluctable au cinéma ?

Alors que le livre sera déjà disponible dans les librairies américaines le 4 août prochain, on peut difficilement imaginer que ce nouvel opus n’aura pas le droit à son tour à une adaptation cinématographique. Même si techniquement il s’agit d’une histoire déjà racontée, et que l’on découvrira simplement d’un angle différent, la rentabilité de la saga Twilight semble rendre un nouveau film presque obligatoire. Les cinq films, sortis au cinéma entre 2008 et 2012 avaient rapporté 3,3 milliards de dollars au box-office mondial.

A la façon d’une J.K Rowling qui a fait se poursuivre la saga Harry Potter avec les Animaux Fantastiques ou de Suzanne Collins qui va nous offrir un prequel à Hunger Games, Stephenie Meyer n’a sans doute pas fini de tirer profit de sa poule aux œufs d’or.

Si la nouvelle ravira bien entendu les fans de Twilight, on ne peut qu’espérer que si un nouveau film sort dans les salles obscures, ce soit plutôt l’occasion d’un reboot. Difficile de croire que Robert Pattinson puisse à la fois incarner Edward Cullen et Batman. Selon Collider, lui et Kristen Stewart semblent avoir tourné la page et un nouveau casting pourrait être au programme. Un moindre mal ?