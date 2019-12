Le meilleur film de super-héros de la décennie ne fait pas partie du Marvel Cinematic Universe

Attention, il s’agit là bien entendu d’un avis personnel qui peut prêter à débat. N’hésitez donc pas à donner votre avis dans les commentaires (calmement).

La fin d’année est généralement propice aux récapitulatifs et nous allons vous en proposer plusieurs pendant les jours. Mais, en cette fin 2019, c’est aussi la fin d’une décade. Jamais dans l’histoire du cinéma, on n’a vu autant de films de super-héros. Marvel et DC Comics se sont tirés la bourre pour un semblant de compétition que le studio racheté par Disney remporte, pour l’instant, haut la main. Du côté des revenus, des entrées… Il n’y a pas vraiment de débat. Avec les Avengers, le MCU a marché sur le cinéma mondial. Mais pour autant, est-ce vraiment dans l’écurie de Kevin Feige que l’on trouve le meilleur film récent de super-héros ? On a envie de vous dire non et de donner la « palme » à Logan haut la main.

Logan, le meilleur haut les griffes

Logan est sorti en 2017 au cinéma. Troisième épisode consacré au personnage de Wolverine dans la franchise X-Men, c’est à la fois le plus abouti et un adieu idéal pour Hugh Jackman. Les critiques sont généralement bonnes. Allociné lui donne encore 4,2, IMDB lui accorde 8,1 et Metacritic : 7,7. Du côté du box-office, il a fait près de 2,2 millions d’entrées en France et a apporté plus de 600 millions de dollars au niveau mondial.

Un résultat honorable, mais loin des meilleurs Marvel. Une raison majeure peut être dégagée. Après plusieurs succès initiaux, la franchise X-Men est arrivée en bout de course. Pourtant, tant du point de vue des visuels que du jeu d’acteur, on peine à comprendre pourquoi Logan n’a pas eu plus de récompenses. Il a, cette année-là, obtenu seulement une nomination pour le scénario.

Mais pourtant, c’est aussi dans son histoire que l’on a envie de retenir ce film. Pour sa place très particulière et son cheminement. Les Avengers et DC Comics s’achèvent de façon « positive ». Iron Man est le héros qu’il a toujours été et Captain America peut vivre avec celle qu’il aime.

Wolverine a obtenu tout cela auparavant, plus tôt dans la saga. Il a déjà vaincu ses démons et changé l’histoire. Ce que l’on découvre dans Logan, c’est un monde dans lequel il n’y a finalement pas d’espoir. Les mutants ont disparu, non pas vaincus par les Sentinelles qui tentaient de les tuer, mais par la science. Logan est lui victime de son propre adamantium. Au moment où le film commence, il est tout simplement un symbole du passé, une relique dissimulée dans le désert.

Malgré son dernier combat, sa lutte pour donner à X-23 un futur, il ne peut que lui donner une chance de survie, lui laisser un peu de rêve, un espoir. Une réalité crue qui constitue bien son plus grand succès.