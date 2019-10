Meilleure protection iPhone 11 : coque, film et divers accessoires

Année après année, Tim Cook se félicite d’avoir des smartphones toujours plus robustes et résistants aux chocs. Toutefois, la nouvelle génération d’iPhone 11 reste très haut de gamme – avec des tarifs qui sont eux aussi très premium. On a donc tout intérêt à prendre un maximum de précautions pour avoir la meilleure protection pour un iPhone 11, et éviter toute mésaventure.

Alors que les écrans d’iPhone 11 sont toujours plus sophistiqués, le coût pour les remplacer en cas de dommage devient toujours plus élevé. Il faut donc prendre ce problème en amont et réduire un maximum de risque en protégeant bien son smartphone pour éviter tout risque de choc qui pourrait abîmer le boitier visible de l’appareil, mais également les composants à l’intérieur du boitier.

Si le nouvel iPhone 11 de base ne dépasse par le seuil symbolique des 1 000€, il faut quand même débourser plusieurs centaines d’euros pour en profiter. En parallèle, obtenir la meilleure protection pour son iPhone 11 avec une coque et des protections pour l’écran et les capteurs photos ne coûtera jamais plus que quelques euros – il ne faut donc pas hésiter.

Ci-dessous, nous vous avons dressé une liste de quelques accessoires pour protéger son iPhone 11, qui passe notamment par une petite sélection de coques diverses, de protections pour l’écran ainsi que de petites gommettes pour éviter toute rayure sur les différents capteurs photo.

RhinoShield, spécialiste de la protection d’iPhone

En général, les moyens de protection pour iPhone 11 (ou tout autre appareil) ne portent pas de marque, et il faut faire confiance au vendeur pour protéger son appareil électronique. Il existe toutefois quelques rares acteurs qui ont réussi à se faire un nom, à l’instar de RhinoShield par exemple. Ce dernier est aujourd’hui reconnu pour avoir des produits qui assurent la meilleure protection pour un iPhone 11 avec des accessoires qui sont aussi réussis au niveau de l’esthétique.

Voici un lien vers les accessoires pour iPhone 11 de RhinoShield :

Pour voir toute la gamme du fabricant :

Découvrir la gamme RhinoShield

La coque de protection pour l’iPhone 11

Aujourd’hui, la coque de protection pour l’iPhone 11 est un accessoire essentiel pour assurer une durée de vie la plus longue possible au téléphone. C’est quasiment systématique, la plupart des gens optent pour cela afin d’éviter de devoir payer la solution Apple Care+ (169€ en plus pour l’iPhone 11, et 229€ pour l’iPhone 11 Pro) qui permet d’obtenir une garantie en cas de dommage

Si Apple reste très sobre dans ses coques officielles pour protéger un iPhone 11, on peut retrouver sur internet de très belles affaires sur des coques rigides, avec des béquilles, transparentes ou colorées ou même des bumpers (contours de l’iPhone 11, pour assurer la protection des rebords). Il y a des niveaux de coques de protection plus ou moins haut de gamme, avec des options basiques en silicone transparente, ou des finitions plus premium en cuir.

Dans tous les cas, il faut bien regarder la qualité des produits et la qualité du vendeur pour s’assurer de la fiabilité de la protection de ces iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Il faut trouver un bon équilibre entre une protection anti-choc de qualité et un prix qui reste raisonnable par rapport au produit. Ci-dessous, il ne s’agit que d’une liste non-exhaustive de bons plans sur des coques pour iPhone 11.

Sélection de coques de protection pour iPhone 11 :

Pour assurer une protection optimale de votre iPhone 11, nous ne pouvons que vous conseiller de choisir l’une des plus grandes marques citées ci-dessus. En effet, cela vous coûtera peut-être quelques euros de plus qu’une coque sans aucune marque et sans connaissance de l’origine, mais au moins vous connaissez la provenance et la fiabilité du fabricant.

Film de protection pour l’écran

Sur le boitier de l’iPhone 11, la partie la plus importante à protéger est évidemment l’écran. Quoi de plus gênant que d’avoir une rayure sur son écran ? Si Apple affirme encore une fois que le verre Gorilla Glass 6 utilisé pour son iPhone 11 est plus résistant que jamais, un choc très violent peut tout de même laisser une trace à jamais sur l’écran. D’où l’importance de trouver un bon film de protection pour écran d’iPhone, qui ne pénalise pas la luminosité de l’écran.

Film de protection écran d’iPhone 11 :

Film de protection pour le dos de l’iPhone 11 :

2 verres ELYCO qui recouvrent le dos de l’iPhone 11 à 6,99€ au lieu de 14,99€

Pour ceux qui ne veulent pas d’une coque de protection pour leur iPhone 11, il est possible toutefois de protéger le dos de l’appareil avec un film adapté. Si le verre est mat à l’arrière, cela n’empêche pas qu’une lourde chute peut entrainer des dégâts, ce qui est dommage visuellement. Vous pouvez donc partir pour un film de protection qui protège aussi bien l’avant que l’arrière de l’iPhone 11, moyennant quelques euros.

Protéger les capteurs photos de l’iPhone 11

Le dernier point à aborder en matière de protection pour un iPhone 11, c’est évidemment le capteur photo. Si le boitier de l’iPhone 11 ressemble beaucoup à celui de l’iPhone XR (ce qui fait que les films de protection de l’écran sont les mêmes entre les deux produits), l’arrière est différent : le nouvel iPhone 11 est équipé d’un double capteur photo qui vient de placer dans un encart carré en haut à gauche du dos de l’iPhone 11.

Du fait que ce capteur photo soit un peu surélevé par rapport au dos du smartphone, il est assez facile de l’accrocher et de faire des rayures dessus. Si Apple a encore une fois annoncé qu’il n’y aurait pas de souci, il faut quand même mettre toutes les chances de son côté en protégeant bien le capteur photo de son iPhone. Il y a deux possibilités pour avoir la meilleure protection sur cette partie de l’iPhone 11 : soit choisir une gommette circulaire à coller qui recouvre uniquement les capteurs photos, soit choisir une protection complète.

Conseil : mieux vaut trop protéger que pas assez

Les produits Apple sont résolument haut de gamme, et cela se fait sentir sur le prix. Quand vous optez pour un smartphone de la dernière génération et que vous déboursez plusieurs centaines d’euros pour le produit, une protection de l’ordre de quelques dizaines d’euros est quasiment obligatoire. Si vous choisissez de partir uniquement sur une coque de protection d’iPhone 11, vous avez un risque de le rayer un peu – et vice versa. Nous ne pouvons donc que vous conseiller de sécuriser un maximum le smartphone, tout en faisant attention à bien conserver l’apparence réussie du téléphone.

