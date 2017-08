La messagerie de YouTube enfin disponible pour tout le monde

YouTube dispose maintenant d’une messagerie disponible pour tous les utilisateurs.

Un an après ses débuts, la messagerie de YouTube est enfin disponible pour tout le monde. La firme de Mountain View a commencé à tester cette fonctionnalité en mai 2016. Au mois de janvier, elle a été déployée au Canada (parce qu’il s’agirait du pays où les gens partagent le plus de vidéos).

Aujourd’hui, la messagerie instantanée de YouTube est finalement disponible pour tout le monde, sur les versions mobiles de la plateforme.

En revanche, contrairement aux autres messageries, celle de YouTube sert principalement à partager des vidéos. D’ailleurs, la plateforme de Google ne présente pas la fonctionnalité comme un service de messagerie, mais plutôt comme une nouvelle façon de partager les contenus YouTube. On pourrait également considérer cette fonctionnalité comme une nouvelle manière de commenter les vidéos qu’on peut utiliser quand on veut que les commentaires ne soient lus que par les personnes invitées à participer à la conversation.

Lorsqu’il appuie sur le bouton de partage de YouTube, l’utilisateur est invité à choisir des contacts avant d’envoyer la vidéo avec un message (mais il peut également partager via d’autres services). Les personnes invitées dans la conversation peuvent répondre avec du texte, d’autres vidéos YouTube ou simplement liker des messages.

Pendant les plus de 12 mois de test, YouTube a apporté quelques améliorations, et compte en apporter encore plus. Interrogé par Venturebeat, un porte-parole a indiqué que YouTube a par exemple apporté des améliorations visuelles et a décidé de fixer le lecteur vidéo pour qu’il soit possible de discuter tout en regardant le contenu partagé.

On notera en tout cas qu’il s’agit du énième service de messagerie de Google. La firme de Mountain View propose déjà Duo, Allo, Hangouts Chat, Hangouts Meet et Android Messages.