Messenger est disponible en version desktop sous macOS

Au cours de la conférence F8 2019, Facebook avait annoncé son intention de déployer quelques applications iOS sous macOS. Après Twitter, c’est au tour de Messenger de devenir accessible depuis le Mac App Store, dans de nombreux pays. D’après le média américain TechCrunch, l’application n’est pas encore disponible aux États-Unis, mais de notre côté nous avons pu la télécharger facilement.

Un porte-parole de Facebook a confirmé que l’application arrivera en temps voulu sur le marché américain, pour le moment Messenger se base sur d’autres marchés (comme la France) pour effectuer les derniers tests en conditions réelles avant de véritablement déployer le service sur l’ensemble de la planète. « Nous effectuons un petit test de l’application Messenger pour macOS sur quelques marchés. Nous n’avons pas de date de disponibilité, car nous continuons à recueillir les réactions de nos utilisateurs » explique-t-il.

Similaire à l’application mobile

En plus de la France, Messenger sur Mac est également disponible au Mexique, en Pologne, en Australie, et sûrement dans d’autres nouveaux pays au cours des prochaines heures. Pour avoir testé cette version desktop, elle offre des fonctionnalités similaires à ce que l’on peut trouver sous iOS, appel vocal, appel vidéo, conversations de groupe… Les utilisateurs peuvent également partager des fichiers, réagir aux messages avec des emojis, ou encore activer le dark mode.

Pour les plus aguerris, l’application est conçue avec Electron, et non Catalyst. Electron reste un moyen populaire pour créer des applications de bureau à partir d’une application web, mais ce n’est pas le plus fiable en termes de sécurité.

Cette annonce arrive quelques jours après que Facebook ait déployé sa nouvelle application Messenger iOS plus rapide et plus légère. L’entreprise de Mark Zuckerberg a également annoncé que la conférence F8 2020 est annulée à cause du coronavirus, ce qui signifie que nous saurons plus difficilement ce que Facebook compte déployer ou améliorer cette année. Quoi qu’il en soit nous restons attentifs à la moindre nouveauté.