Messenger : la compatibilité Face ID et Touch ID en cours de déploiement

Cela fait plus d’un an maintenant que le service WhatsApp permet d’être sécurisé via Touch ID et Face ID. Une fonctionnalité très pratique, notamment pour qui souhaite préserver un minimum le contenu de ses échanges, qui devrait bientôt arriver sur une autre application très populaire : Facebook Messenger.

Face ID et Touch ID bientôt dans Messenger

En effet, selon Matta Navarra, une nouvelle mise à jour de l’application Messenger (pour iOS) est en cours de déploiement du côté de chez Facebook. Outre diverses optimisations, cette dernière apporte notamment la gestion de Face ID et de Touch ID.

Concrètement, cet ajout tend à rendre le piratage des conversations particulièrement complexe, puisque l’application se pare d’une nouvelle option de sécurité. En effet, en passant par les options de l’application (une fois la mise à jour installée), on peut décider d’activer l’authentification via Face ID ou Touch ID en fonction du modèle de l’iPhone utilisé.

pic.twitter.com/pz8N4mk9HY — Jeff Higgins – Back At The 🏖 (@ItsJeffHiggins) July 20, 2020

Les paramètres permettent également de décider à quelle fréquence est imposée l’utilisation de Face ID/Touch ID pour accéder à l’application. On peut ainsi demander à effectuer l’authentification à chaque ouverture de l’application, ou bien 1 minutes, 15 minutes voire 1 heure après avoir fermé l’application. Plutôt pratique donc.

Rappelons qu’en plus de sécuriser au maximum ses applications, Facebook a également dans l’idée de faire « fusionner » Messenger et Instagram. Dans les faits, en activant cette interopérabilité sur Instagram, le compte de l’utilisateur pourrait être découvert par les utilisateurs des autres applications Facebook, et ceux-ci pourraient alors envoyer des demandes pour entrer en contact.

« Nous travaillons à faire fonctionner nos services de messagerie sur toutes nos applications » expliquait récemment un porte-parole d’Instagram.