Facebook Messenger et Instagram, bientôt interopérables ? Cela se précise

La messagerie fait partie des domaines priorisés par Facebook. Et actuellement, l’entreprise a trois applications de messagerie : Messenger, WhatsApp et la messagerie d’Instagram. En janvier 2019, nous apprenions via un article du New York Times que Facebook souhaite rendre ces trois applications interopérables, de manière à ce que les utilisateurs de celles-ci puissent communiquer entre eux.

Jusqu’à maintenant, Facebook n’a pas encore fait d’annonce concrète à ce sujet. Mais de nombreux éléments nous montrent cependant que l’entreprise travaille toujours sur cette interopérabilité. Il y a un mois, nous relayions un tweet montrant le test d’une fonctionnalité qui permet de contacter les utilisateurs de Messenger depuis l’application Instagram. D’ailleurs, l’entreprise n’avait pas démenti. « Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous travaillons à faire fonctionner nos services de messagerie sur toutes nos applications. Il s’agit d’un premier prototype que nous ne testons pas en externe », avait répondu le compte Twitter d’Instagram.

As we've mentioned before, we're working on making our messaging services work across our apps. This is an early prototype, which we aren’t testing externally. — Instagram Comms (@InstagramComms) June 3, 2020

Et récemment, une nouvelle fuite nous donne plus de détails sur la façon dont cette fonctionnalité d’interopérabilité pourrait fonctionner. Cette nouvelle fuite indique comment Facebook va gérer la protection de la vie privée lorsque l’interopérabilité entre Messenger et Instagram est activée.

#Instagram keeps working on the "Your Privacy" section providing some new details 👀 pic.twitter.com/thEMlwZKfa — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 17, 2020

En substance, il est indiqué que lorsqu’une personne active cette interopérabilité sur Instagram, son compte peut être découvert par les utilisateurs des autres applications et ceux-ci peuvent envoyer des demandes pour entrer en contact. Il y a également une fonctionnalité de blocage. Et visiblement, Facebook Messenger et la messagerie d’Instagram pourraient donc fonctionner comme s’il s’agissait d’une seule plateforme.

Une plateforme de messagerie unifiée ?

Bien évidemment, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles. Et en attendant une annonce du numéro un des réseaux sociaux, mieux vaut rester prudent. Il est également très probable que ces captures d’écran aient été prises sur un prototype qui ne reflète pas forcément la version finale de la fonctionnalité d’interopérabilité.

Sinon, on notera également que des fuites concernent une interopérabilité avec WhatsApp circulent sur la toile. Il y a une semaine, nous évoquions des lignes de code découvertes par WaBetaInfo qui suggèrent que Facebook travaille aussi sur une interopérabilité de WhatsApp avec les autres services de messagerie du groupe. Mais ce qui peut rendre les choses un peu plus compliquées pour WhatsApp, c’est le fait que cette application utilise le chiffrement de bout en bout par défaut alors que ce n’est pas le cas pour Messenger et Instagram.