Mettez à jour Google Maps, ses cartes se réinventent

Google a annoncé une mise à jour de Google Maps —son application de cartographie en ligne, dans un article de blog publié par Sujoy Banerjee. Les nouveautés se concentrent principalement sur les couleurs et les détails affichés sur son service.

Le product manager de Google Maps indique : « Cette semaine, nous lançons de nouvelles améliorations visuelles qui apportent encore plus de détails et de granularité à la carte, facilitant ainsi la compréhension de l’aspect d’une zone, que vous exploriez virtuellement ou que vous planifiiez une visite ».

Plus de couleurs et de détails sur Google Maps

D’une part, Google Maps affiche mieux les couleurs sur son application. Le service indique qu’il a utilisé « une nouvelle technique algorithmique de cartographie en couleur » afin de proposer des cartes plus complètes.

Celle-ci s’appuie sur la vision par ordinateur, un dispositif qui permet une meilleure identification des caractéristiques naturelles depuis les images satellites. Celles-ci sont ensuite analysées avant que Google leur attribue une gamme de couleurs. Une forêt sera vert foncé alors qu’une zone clairsemée d’arbustes sera représentée en vert clair. Désormais, les utilisateurs peuvent donc mieux voir si une zone comprend une plage, un désert, un lac ou encore de la végétation ou de la neige.

C’est assez flagrant sur la carte de l’Islande partagée par Google afin de mettre en perspective l’ancienne et la nouvelle version. Avant, le lieu était principalement très neutre, là où il affiche maintenant beaucoup plus de détails.

Google Maps ne s’est pas uniquement concentré sur un meilleur affichage des couleurs. La société prévoit aussi d’améliorer les informations affichées dans les villes. Les utilisateurs du service pourront distinguer de nouveaux éléments comme les trottoirs et les passages piétons, ce qui sera bien utile pour les personnes en situation de handicap. Ces éléments seront d’abord disponibles à Londres, San Francisco et New York puis dans d’autres villes.

Il y a peu, l’app a simplifié la vie des cyclistes en annonçant l’arrivée de nouvelles informations concernant les vélos en libre-service et les itinéraires.



Google termine en indiquant que son application Google Maps cartographie pas moins de 220 pays et territoires, ce qui représente « une couverture de plus de 100 millions de kilomètres carrés, soit 18 milliards de terrains de football ».