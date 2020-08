Gmail, Sheets, Docs, Meet… de nombreux services Google en panne aujourd’hui !

Depuis quelques longues heures maintenant, « l’Internet » tout entier est en émoi, puisque de nombreux services Google affichent de sérieux dysfonctionnements. En effet, de plus en plus d’utilisateurs remontent des soucis rencontrés avec diverses applications du géant Google, comme Gmail, Drive ou encore Sheets. Des applications qui sont utilisées quotidiennement par des centaines de millions d’utilisateurs (voire plus) dans le monde.

De gros soucis pour la plupart des services Google

Depuis ce mardi, les soucis se multiplient pour Google, avec des utilisateurs du monde entier qui remontent de nombreux bugs. Selon DownDetector, aucune région du globe n’est épargnée, et les soucis sont présents aux Etats-Unis, en Europe, en Inde, au Japon, en Australie…

Pour beaucoup, le principal souci concerne Gmail, qui empêche de recevoir/envoyer le moindre message. Pour certains, il est même impossible de se connecter à leur messagerie Google, tandis que les messages en cours de rédaction sur Gmail sont susceptibles de ne pas être enregistrés.

Sur le « G Suite Status Dashboard », Google confirme que les soucis touchent actuellement Gmail, Google Drive, Google Docs, mais aussi Groupes, Chat, le désormais indispensable Google Meet, Keep et enfin Google Voice.

Du côté de chez Google, si on confirme que le « service est perturbé », aucune information n’est donnée quant à l’origine du problème. Sur les informations de service liées à Gmail, Google répète inlassablement : « Notre équipe poursuit ses recherches sur ce problème. »

En mars dernier déjà, Google avait été victime d’une panne similaire, qui avait touché notamment les services Gmail et Google Drive. A l’heure actuelle, difficile de déterminer l’origine de cette nouvelle panne chez Google, et il faudra donc s’armer de patience pour retrouver des services 100% fonctionnels. Rappelons au passage que le mois dernier, Google expliquait comment Gmail allait devenir l’outil de productivité ultime, ce dernier visant (entre autres) à se transformer en un véritable hub, intégrant les principaux services du géant américain.