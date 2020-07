Mi Smart Band 5 : le nouveau bracelet de Xiaomi est disponible à 49,99€

Si on connait surtout Xiaomi pour ses smartphones, la marque chinoise est également bien présente sur le marché des objets connectés. Et l’un des produits les plus populaires de la marque dans cette catégorie est le bracelet Mi Band. Il y a un mois, Xiaomi avait dévoilé la nouvelle version de ce bracelet, le Mi Smart Band 5, en Chine. Et aujourd’hui, celui-ci arrive enfin en France.

Chaque année, Xiaomi apporte des améliorations. Et avec le Mi Smart Band 5, l’utilisateur profite d’un écran plus grand. Le bracelet est en effet équipé d’un écran de type AMOLED avec une diagonale de 1,1 pouce qui affiche plus de statistique sur les activités, et qui permettra aussi d’afficher plus d’éléments de personnalisation pour l’esthétique. Le bracelet dispose de 65 thèmes et modules avec des fonctions qui pourront être personnalisées.

En ce qui concerne le suivi des activités, Xiaomi affirme que le Mi Smart Band 5 dispose d’un capteur de fréquence cardiaque plus précis. Et celui-ci pourra faire un meilleur suivi pour 11 types d’exercices, dont l’aviron, le yoga, la corde à sauter, etc. « Il est également livré avec une liste de nouvelles fonctionnalités, couvrant la détection du niveau de stress, des exercices de respiration, le suivi de la santé », nous indique-t-on dans un communiqué.

Disponible en France à partir du 22 juillet

Côté design, Xiaomi a aussi imaginé un système de recharge plus pratique pour l’utilisateur. Grâce au chargeur magnétique, il ne sera plus nécessaire de retirer la sangle pour charger. Une charge complète permet d’avoir une autonomie de 14 jours.

Le Mi Band 5 de Xiaomi sera commercialisé à partir du 22 juillet et il coûtera 49,99 euros sur la boutique en ligne de Xiaomi et sur les sites tels que Fnac, Darty ou Boulanger. Mais vous pouvez également précommander le nouveau bracelet de Xiaomi dès maintenant afin de profiter d’une réduction de 15 euros.

Sinon, en notera qu’en plus de ce nouveau bracelet fitness, Xiaomi a lancé d’autres produits : de nouvelles trottinettes ainsi que le dongle Mi TV Stick. Ce dernier est une clé HDMI qui permet de transformer un téléviseur basique en TV connectée. Il s’inspire largement du Fire TV Stick Amazon, en s’appuyant toutefois sur le système d’exploitation Android TV 9.