Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Essential et 1S : où précommander au meilleur prix ?

Xiaomi est leader mondial du marché des trottinettes électriques. Ce sont donc trois nouvelles trottinettes qui viennent compléter la gamme Xiaomi version 2020. Dans une conférence tenue aujourd’hui, la marque a dévoilé la Mi Electric Scooter Pro 2, le 1S et la Essential. Chacune se place sur une tranche tarifaire bien différente. Présentations.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

C’est le modèle le plus haut de gamme présenté aujourd’hui. Vendu 499,99€ dès la seconde quinzaine du mois d’août il propose une vitesse maximum de 25 km/h et une autonomie de 45 km. Il ne propose pas d’amélioration majeure par rapport au modèle précédent, son moteur de 300W permettant de gravir des pentes allant jusqu’à 20%. Xiaomi a fait de beaux progrès sur la sécurité, avec un double système de freinage est aussi de la partie, et le phare avant passe de 1W à 2W. Sur la balance, on retrouve le même poids, 14,2 kg.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

C’est le successeur de la Xiaomi M365 (Mi Electric Scooter en France). Elle reprend la plupart des caractéristiques de la Pro 2, avec 25 km/h maximum et un écran LCD. Au niveau des différences, on retrouve une autonomie de 30km, et un moteur de 250W capable de grimper des côtes à 14%. Le prix est aussi différent, avec une disponibilité à la mi-août pour 449€, et vous pouvez la précommander dès maintenant, avec 30€ de réduction.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

C’est le modèle idéal si vous avez des trajets très courts, et plats. Vendue au prix de 299€, la Xiaomi Mi Electric Scooter Essential permet une autonomie totale de 20 km, et une vitesse maximum de 20 km/h. Elle ne pèse que 12 kg sur la balance, et peut gravir des côtes de 10% avec son moteur 250W.

Cette nouvelle gamme vient donc un peu complexifier le nombre de trottinettes Xiaomi disponibles en France, et il faudra bien cerner vos besoins avant de changer. La Mi Electric Essential est une trottinette idéale pour débuter, mais si vous êtes amenés à faire des déplacements très fréquents, il vaut mieux opter pour le 1S ou le Pro 2. Tous ces produits seront disponibles sur le site officiel et chez Fnac Darty, Boulanger, Auchan, Carrefour et Electro Dépôt.