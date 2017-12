Microsoft booste sa suite Office à l’intelligence artificielle

Word, Excel ou encore Outlook. Les différents logiciels de Microsoft vont avoir le droit à une cure de jouvence grâce à l’intelligence artificielle. Les mises à jour seront déployées à partir de décembre.

Les logiciels de la suite Microsoft semblent être dans nos environnements numériques depuis… toujours. Mais comment ont-ils vraiment évolué ? Esthétiquement et grâce à de nouvelles fonctionnalités bien sûr. Mais, a-t-on eu le droit à une véritable révolution ? Pas vraiment. C’est ce que Microsoft pourrait aujourd’hui préparer grâce à l’intelligence artificielle.

Microsoft ajoute une dose d’intelligence artificielle à ses services

Selon une note de blog publiée par Kirk Koenigsbauer, vice-président de l’équipe Office, l’intelligence artificielle va débarquer en force dans les logiciels avec l’objectif de rendre l’utilisation plus pratique et surtout d’augmenter la productivité.

Ainsi, vous découvrirez des services comme « Acronyms » pour Word qui utilise le machine learning pour comprendre les abréviations utilisées dans un service ou une entreprise. Du côté d’Excel, c’est « Insights » qui arrive. Un service d’analyse de données qui permettra de dégager des tendances et des exceptions. Enfin, pour Outlook, c’est Cortana, l’assistant virtuel qui débarque. Cela vous permettra de vous envoyer des notifications en cas de retard, vous donnera un itinéraire pour aller à une réunion… Attention toutefois, cette dernière est limitée à l’application iOS dans un premier temps.

Bing aussi dans la liste

Mais, Microsoft ne semble pas vouloir s’arrêter à ses logiciels. Son moteur de recherche, Bing va aussi avoir le droit à des modifications. Le service qui représente aujourd’hui moins d’un tiers des parts de marché des recherche sur ordinateur va se transformer pour apporter des réponses plus nuancées, l’objectif étant d’avoir plusieurs points de vue.

« Ce n’est pas seulement que vous voyez plus de réponses apparaître en haut des résultats de recherche, mais vous aurez aussi plus de perspectives. La recherche a vraiment évolué, ce n’est plus 10 liens bleus » a expliqué Harry Shum, directeur de l’IA chez Microsoft, lors d’un événement à San Francisco mercredi 13 décembre. L’entreprise ne fait par ailleurs pas mystère de son envie de multiplier les usages de l’intelligence artificielle dans d’autres contextes.