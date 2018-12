Microsoft cherche des testeurs pour la version de Edge basée sur Chromium

Après avoir presque tout essayé pour populariser son navigateur Edge, installé par défaut sur Windows 10, Microsoft est aujourd’hui décidé à tenter une nouvelle approche : au lieu d’utiliser son moteur de rendu EdgeHTML, la firme de Rdemond va utiliser Chromium, le moteur utilisé par Google Chrome.

En utilisant le même moteur que Google Chrome, Microsoft Edge devrait devenir plus compatible avec les sites web qui sont souvent plus optimisés pour Chromium que pour EdgeHTML.

Et alors que l’annonce officielle de ce projet ne date encore de quelques semaines, Microsoft est déjà à la recherche de testeurs pour la nouvelle version de Edge basée sur Chromium.

La firme de Redmond a mis en ligne une page dédiée où les personnes intéressées peuvent s’inscrire afin de devenir testeurs plus tard. « Appel à tous les développeurs et bricoleurs: votre voix nous aidera à façonner la prochaine version de Microsoft Edge. Inscrivez-vous pour être le premier à savoir quand des versions de prévisualisation sont disponibles », lit-on sur cette page.

D’autres avantages grâce à Chromium

En plus d’une meilleure compatibilité avec les sites web conçus pour fonctionner correctement sur Google Chrome, l’utilisation de Chromium par Microsoft Edge devrait apporter d’autres avantages.

Par exemple, on sait actuellement que Microsoft envisage de supporter les extensions du Chrome Web Store.

Et en plus de Windows 10, où il est installé par défaut, Microsoft Edge pourrait également débarquer sur les versions plus anciennes de Windows ainsi que sur MacOS.

Enfin, comme Microsoft utilise Chromium, la firme contribue également à l’amélioration de ce projet open-source. D’ailleurs, actuellement, Microsoft travaille déjà sur une optimisation de Chromium pour les ordinateurs Windows tournant avec un processeur ARM.