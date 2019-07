Microsoft a décidé d’investir un milliard dans OpenAI

Si vous ne connaissez pas OpenAI, il s’agit à la base d’une association à but non lucratif, créée il y a maintenant presque 4 ans par Elon Musk et son CEO, Sam Altman, précédemment président du célèbre incubateur Y Combinator. Son objectif ? Promouvoir le développement de l’AI à impact positif, pour le bien de l’humanité et non l’inverse.

On sait déjà que Peter Thiel, Reid Hoffman et AWS avaient décidé de miser sur le projet depuis longtemps, celui-ci ayant été financé à hauteur d’un milliard de dollars. Il pourra désormais compter sur le double de cette somme, grâce à Microsoft.

Qu’attendre du partenariat avec OpenAI ?

Si l’on s’attarde sur le but de cette collaboration, on comprend qu’il est double. D’un côté, l’entreprise du PDG de SpaceX se chargera d’épauler les équipes de Redmond pour développer le logiciel intelligent qui va équiper le programme Azure. Une vraie ambition commerciale, donc.

L’objectif de Microsoft sera quant à lui de venir fournir une infrastructure suffisamment puissante pour pouvoir héberger l’ensemble du programme. D’ailleurs, à partir d’aujourd’hui, toutes les opérations d’OpenAI tourneront sur les serveurs de la firme de Satya Nadella. Il est donc fort probable que les questions de neutralité soulevées par cette annonce fassent débat.

D’autres investissements clés pour Microsoft

La multinationale créée par Bill Gates et Paul Allen n’en est pas à son premier coup d’essai en ce qui concerne l’intelligence artificielle. En effet, il y a peu, elle a décidé de participer à sept autres projets prometteurs dans le domaine du handicap, secteur phare du social good.

Parmi ses autres faits d’armes, on compte également l’acquisition de Lobe l’année dernière. Cette startup utilise une technologie de deep learning capable de détecter les émotions, de comprendre la musique ou les mouvements. Exactement le genre d’innovation pour laquelle le soft d’OpenAI pourrait être utile.