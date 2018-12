Microsoft développerait un nouveau navigateur basé sur Chromium pour remplacer Edge

En lançant Windows 10 en 2015, Microsoft a également lancé Edge. Avec ce nouveau navigateur web plus moderne et plus performant qu’Internet Explorer, la firme de Redmond espérait enfin concurrencer les navigateurs populaires comme Chrome ou Firefox.

Mais malheureusement, Edge ne convainc pas les utilisateurs de Windows 10, qui continuent d’installer des navigateurs tiers sur le système d’exploitation. Et ce malgré quelques tentatives de Microsoft de manipuler l’interface de Windows 10 pour inciter les utilisateurs à rester sur Edge.

Un nouveau navigateur pour remplacer Edge ? Microsoft se tournerait vers Chromium

Aujourd’hui, la firme de Redmond voudrait déjà abandonner Edge au profit d’un nouveau navigateur. Et cette fois-ci, le nouveau navigateur de Microsoft n’utiliserait pas le moteur de rendu de la firme, EdgeHTML, mais serait basé sur Chromium.

En utilisant Chromium, ce navigateur, dont le nom de code serait Anaheim, aurait ainsi des performances similaires (ou même un fonctionnement identique) à celles de Google Chrome sur Windows 10.

Et Microsoft serait donc plus en mesure de concurrencer les navigateurs populaires comme Chrome ou Mozilla Firefox.

Ces informations ne proviennent pas (encore ?) de sources officielles, mais proviennent d’un article de notre confrère Windows Central, qui cite une personne proche du dossier. De ce fait les pincettes restent de rigueur.

Sinon, Windows Central note également qu’actuellement, des ingénieurs de Microsoft travaillent déjà sur le code de Chromium afin d’optimiser Google Chrome pour les ordinateurs utilisant des processeurs ARM. Et il est possible que le futur navigateur Anaheim puisse bénéficier de ces contributions.