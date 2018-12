Microsoft développerait un OS baptisé « Lite » pour contrer les Chromebooks

Face au succès des Chromebooks, Microsoft s’apprêterait à dégainer un nouveau système d’exploitation baptisé « Lite ». C’est du moins ce que révèle un article de Petri, relayé par The Next Web.

En substance, il s’agirait d’un OS léger et plus rapide destiné à concurrencer Chrome OS, et qui n’exécuterait que les applications Universal Windows Platform et Progressive Web Apps. Il serait destiné aux ordinateurs connectés en permanence comme les actuels PC avec puce ARM, et devrait proposer une expérience fluide avec un démarrage instantané.

Si cela vous est familier, c’est normal. En effet, Microsoft a déjà tenté des approches similaires avec Windows RT, puis avec Windows 10 S.

Un OS « Lite » pour contrer le succès des Chromebooks

Néanmoins, « Lite » sera différent de ces deux précédents systèmes d’exploitation sur différents points. Par exemple, Microsoft proposerait un design différent pour bien distinguer ce système d’exploitation de la version standard de Windows. Et d’après Petri, il est même possible que cet OS alternatif ne porte pas la marque « Windows ».

Bien entendu, pour le moment, tout ceci est à prendre avec les pincettes d’usage étant donné que les informations que nous relayons ne proviennent pas d’une source officielle.

Néanmoins, ce n’est pas la première fois que l’on entend des rumeurs sur un OS plus léger que Windows 10 développé par Microsoft. Et la firme pourrait aussi utiliser ce système d’exploitation sur Andromeda, le PC de poche que Microsoft développerait parallèlement.