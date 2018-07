Microsoft : le Dolby Vision bientôt sur Xbox One X et Xbox One S

Les Xbox One X et Xbox One S de Microsoft seront bientôt compatibles avec la technologie Dolby Vision.

Le Dolby Vision s’invite sur Xbox One

Au fil des mois, la Xbox One de Microsoft a reçu de nombreuses mises à jour de la part de Microsoft, permettant de peaufiner certaines fonctionnalités, mais aussi d’en ajouter de nouvelles. Récemment, la Xbox One offrait la possibilité aux joueurs d’opter pour la définition QHD 1440p. Aujourd’hui, Microsoft annonce l’arrivée prochaine de la technologie Dolby Vision, sur Xbox One X bien sûr, mais aussi sur Xbox One S.

En effet, disponible uniquement pour certains membres du programme Xbox Insider, la future mise à jour Xbox One permet d’activer la compatibilité Dolby Vision. Rappelons que cette technologie permet aux créateurs de contenus d’étalonner précisément divers paramètres (luminosité, contraste…), de manière à ce que la Smart TV (compatible Dolby Vision donc) se charge de retranscrire automatiquement ces métadonnées dynamiques pour afficher l’image telle qu’elle a été pensée par les créateurs.

La compatibilité Dolby Vision pour Xbox One X et Xbox One S implique donc d’être doté d’une Smart TV compatible avec cette technologie, et reste pour l’heure cantonnée uniquement à Netflix. Microsoft promet être actuellement en négociations avec certains grands groupes vidéo pour permettre la prise en charge de certains Blu-Ray Ultra HD déjà compatibles avec la technologie Dolby Vision. Rappelons que des plateformes comme Amazon Prime Video ou encore Vudu proposent elles aussi des contenus compatibles Dolby Vision.

Cette nouvelle mise à jour sera disponible prochainement pour le grand public, et apportera également de nouvelles options d’accessibilité, notamment pour la fonction Narrateur de la machine. La MAJ fera également la part belle aux avatars, qui pourront bientôt être intégrés directement au dashboard du joueur. La fonction Recherche bénéficiera elle aussi de quelques optimisations.