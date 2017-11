Microsoft Edge est maintenant disponible sur Android et iOS

Le navigateur de Microsoft pour Android et pour iOS est enfin là. Celui-ci propose une synchronisation sur différents appareils et surtout la fonctionnalité « continuer sur PC » afin d’ouvrir un site web sur mobile puis de continuer sur la version Windows 10 du navigateur. Pour avoir une fonctionnalité similaire, les utilisateurs de Google Chrome installent généralement l’application Pushbullet.

A défaut d’avoir popularisé son système d’exploitation mobile, Microsoft tente d’être présent sur les smartphones sous d’autres OS via ses applications Android et iOS.

Et alors qu’il propose déjà des services comme Microsoft Office ou One Drive pour ces smartphones, Microsoft a également lancé la beta de son navigateur Edge pour les deux OS mobiles de Google et d’Apple.

Aujourd’hui, Edge pour Android et iOS sont disponibles pour tout le monde

Précédemment, il fallait entrer dans un programme de testeurs pour y accéder. Les versions iOS et Android de Microsoft Edge deviennent publique alors qu’il y a encore quelques jours, la firme de Redmond présentait une grande mise à jour qui incluait la synchronisation des mots de passe ainsi que le mode sombre.

Mais le principal atout de Microsoft Edge par rapport à Chrome ou Mozilla Firefox, c’est la fonctionnalité « continue on PC ». Et elle devrait intéresser tous ceux qui utilisent aussi Edge sur un ordinateur.

En effet, en plus de proposer la synchronisation des informations telles que l’historique, les favoris ou les ebooks entre appareils, Edge permet également, via cette fonctionnalité « continue on PC », de consulter un site web sur mobile puis de poursuivre sur ordinateur.

Comme je l’écrivais plus haut, la fonctionnalité est très intéressante, à condition d’utiliser également Edge sur Windows 10. Actuellement, les utilisateurs de Google Chrome doivent installer des applications et des extensions telles que Pushbullet pour avoir la même chose.

Sinon, pour rappel, Microsoft a également lancé un lanceur d’applications pour Android. Celui-ci permet d’avoir une meilleure synchronisation entre appareils Android et appareils sous Windows 10.

(Source)