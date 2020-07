Microsoft Edge met la pression aux utilisateurs Windows pour devenir leur navigateur par défaut

Dès son lancement, Microsoft Edge s’est rapidement imposé comme une excellente alternative au navigateur Google Chrome. Toutefois, les millions d’utilisateurs ayant la possibilité d’effectuer des recherches via Edge commencent déjà à déchanter. En effet, comme son concurrent direct, Microsoft Edge semble avoir la fâcheuse tendance à forcer son utilisation. Voici quelques semaines que les utilisateurs de Windows peuvent accéder à Edge.

Une mise à jour Windows déploie désormais Edge pour tous, toutefois, cette mise à jour n’a pas été appréciée. En effet, lorsque cette dernière est installée, une pop-up apparaît et présente Microsoft Edge sans que vous ayez décidé d’utiliser le navigateur. L’utilisateur moyen se sent donc contraint d’utiliser Edge par défaut et se met à transférer les données de l’ancien navigateur en arrière-plan sans avoir l’autorisation.

Pour couronner le tout, Microsoft épingle Edge sur votre barre des tâches, en première place, après le processus de démarrage de la mise à jour, tout en installant l’icône sur votre bureau. Mais la manipulation la plus odieuse réalisée par Microsoft reste tout de même la mise à l’écart de vos paramètres par défaut pour le navigateur de votre choix en vous invitant à revoir ses paramètres pour choisir Edge. Évidemment, vous pouvez refuser toutes ces tentatives de forcing, mais un utilisateur lambda aura tendance à cliquer sur « Ok » de partout (déjà lassé par l’attente de la mise à jour) pour aller plus vite et recommencer à pour utiliser son outil de travail correctement.

Sur Twitter, de nombreux témoignages comme celui ci-dessous s’offusquent devant les pratiques mises en place par Microsoft.

A Windows 10 update forces a full screen @MicrosoftEdge window, which cannot be closed from the taskbar, or CTRL W, or even ALT F4. You must press « get started, » then the X, and even then it pops up a welcome screen. And pins itself to the taskbar. pic.twitter.com/mEhEbqpIc7

