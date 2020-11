Microsoft fait le point sur les Xbox Series X qui « fument »

Depuis quelques heures maintenant, les nouvelles Xbox Series S et Xbox Series X sont disponibles en boutiques. Nombreux sont ceux qui ont déjà pu récupérer leur précieuse console, et qui découvrent les joies des jeux « Optimized« , mais aussi (et surtout) du SSD qui équipe les deux machines.

Toutefois, sur les réseaux, des vidéos ont été publiées, permettant de découvrir des Xbox Series X… qui fument. En effet, difficile de ne pas être choqué face à l’épaisse fumée dégagée par le ventilateur de la console. Bien sûr, comme à chaque lancement de nouveau produit, Microsoft devra faire face à certaines unités défectueuses, mais voir une Xbox Series X partir en fumée a de quoi choquer…

Selon certains, c’est un fait, certaines Xbox Series X ont tendance à surchauffer, et donc à partir en fumée… Toutefois, la réalité semble bien différente, puisque ce « smokey effect » est très facilement réalisable, pour faire croire à un souci de fiabilité. Ceux qui disposent d’une cigarette électronique ont ainsi simplement à souffler la fumée au bas de la console, et le système de ventilation se chargera de faire remonter cette dernière vers le haut. Il suffit alors d’enclencher sa caméra, de filmer le tout, et de propager une belle fake news.

We can’t believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X.

— Xbox (@Xbox) November 11, 2020