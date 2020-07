Microsoft Flight Simulator : Infos, date de sortie, collector et plus encore !

Célèbre licence de simulation de pilotage, Microsoft Flight est une référence dans son domaine depuis 38 ans. En effet, c’est en 1982 que la première édition du jeu est développée sur les ordinateurs dotés du micropocesseur Intel 8080 comme l’Altair 8800 et le IMSAI 8080.

Annoncé lors de l’E3 2019, la fameuse licence de Microsoft se prépare enfin à revenir sur le devant de la scène après une longue absence de huit années. Après plusieurs opus plus ou moins bons, cette nouvelle version de Microsoft Flight Simulator promet d’être assez impressionnante sur tous les points.

Cette fois, ce sont les français de chez Asobo Studio qui ont la chance de s’occuper du projet. Et comme pratiquement tous les jeux qui passent entre les mains d’Asobo, cela promet d’être assez incroyable.



DATE DE SORTIE : 18 août 2020

ÉDITEUR : Microsoft

DÉVELOPPEUR : Asobo Studio

DÉBUT DU PROJET : 2018

SUPPORTS : PC , Xbox One et Xbox Series X

MULTIJOUEURS : Oui

SEASON PASS : N.C

MICRO-TRANSACTIONS : N.C

L’HISTOIRE D’UN SIMULATEUR DE VOL…

L’histoire de Microsoft Flight Simulator remonte à 38 ans, en 1982 quand Bruce Artwick fonda une société nommée subLOGIC Corporation. Ce dernier va commencer à vendre des simulateurs de vol pour des ordinateurs dotés du microprocesseur Intel 8080 comme l’Altaïr 8800 et le IMSAI 8080.

Une dizaine d’années plus tard, en 1995, Microsoft rachète la Bruce Artwick Organisation (BAO) qui était une compagnie fondée par Bruce Artwick dont le principal objectif était de développer les jeux Flight Simulator pour Microsoft. Avec ce rachat, Microsoft s’assure l’exclusivité de cette licence et lui donne un nouveau souffle. C’est à partir de ce moment là que de nouvelles choses vont arriver comme la météo, de nouveaux types d’avions et davantage de décors.

À partir des années 2000, les jeux vont avoir plusieurs retours mitigés. Certains vont satisfaire tous les amoureux d’aviation qui sont eux-mêmes pilotes tellement les jeux seront précis et réalistes. Frustrant au passage tous les joueurs « normaux » qui éprouveront de grandes difficultés.

Avec les derniers opus en date, la série Microsoft Flight revient un peu plus au « grand public » et propose de nombreux éléments de simulation météo (en temps réels), un environnement de trafic aérien, des leçons interactives, des missions, et des check-lists d’appareil.

Avec cette version 2020, un tout nouveau défi arrive pour la licence. Nous faire voler sur l’ensemble du globe.

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Dès les premiers aperçus du jeu via les teasers et les trailers, une énorme hype a commencé à se répandre autour du jeu. Développé par le petit studio bordelais Asobo, les joueurs commençaient à se rendre compte du talent incroyable de ces derniers. En effet, quelques semaines avant l’annonce du jeu, Asobo sortait leur excellent A Plague Tale sur PS4, Xbox One et PC. Le studio français venait frapper une deuxième fois avec les premières images photoréalistes du jeu.

Mais ce n’est pas tout, car en plus d’être incroyablement beau, ce nouveau Microsoft Flight Simulator nous proposera de voler sur l’ensemble du globe puisque la Terre entière sera modélisée. Au fil des semaines et des mois, à chaque information, à chaque trailer ou gameplay, Asobo enfonçait le clou montrant leur travail incroyable.

Cette édition 2020 est donc énormément attendue par les fans de la première heure qui n’ont pas eu la chance de jouer à un jeu de la licence depuis 2012, mais également par de nombreux joueurs qui n’ont jamais touché à un jeu de la licence.

L'AVIS DE LA PRESSE

Attendu pour le 18 août prochain, Microsoft Flight Simulator n'a pas eu le droit à de nombreuses preview. Seuls certains sites de la presse spécialisée ont eu le droit de tester le jeu en avant-première. Bien que nous n'ayons pas eu la chance de prendre notre envol, majoritairement les retours de nos confrères sont très bonnes. De quoi donner encore plus envie de découvrir le titre !

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Pas de réel scénario du côté de Microsoft Flight Simulator étant donné qu’il s’agit d’un simulateur de vol. Le principal but sera d’enchaîner les heures de vol et de réaliser certains trajets, objectifs et autres défis.

Il sera possible de voler sur toute la surface du globe.

37 000 aéroports du monde entier seront présents dans le jeu dont environ 40 ont été édités à la main.

30 avions très fidèlement reproduits seront disponibles dans le jeu.

Les équipes d’Asobo se sont aidés des images satellites de Bing Cartes pour concevoir le jeu.

Un trafic routier est présent dans le jeu et nous pouvons voir des voitures qui empruntent le réseau routier cartographié par Bing.

La météo sera extrêmement bien reproduites dans le jeu avec de nombreuses variations climatiques.

De gros travaux ont été fait sur les effets de lumières ou encore les ombres. Par exemple les nuages seront volumétriques et capables de projeter des ombres, non seulement sur le sol mais d’un nuage à un autre nuage situés en-dessous de lui.

LES ÉDITIONS COLLECTORS

Il existe deux éditions physiques de Microsoft Flight Simulator, l'édition standard ou l'édition spéciale avec un accessoire permettant d'être dans des conditions optimales pour voler.

LE MULTIJOUEUR DE MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

Microsoft Flight Simulator disposera d’un mode en ligne proposant plusieurs façons de jouer et découvrir le monde à plusieurs. Au programme, des serveurs mondiaux permettant de réunir de nombreux joueurs sans réel but précis si ce n’est de parcourir le monde à plusieurs. Les sessions devraient être limitées à 50 joueurs en simultané.

Ensuite, plusieurs minis-jeux devraient également être proposés. Un premier mode de jeu live, permettant de piloter en ligne avec les conditions de vol similaires à celles de la vie réelle. Le mode de jeu libre expliqué un peu plus haut sans règles particulières. Et la possibilité de créer un groupe privé, permettant de mettre en place vos propres règles.

EN BREF

Ce qu’il faut donc retenir pour Microsoft Flight Simulator à ce jour :

Le jeu est prévu pour le 18 août 2020 sur PC

Le jeu devrait arriver plus tard sur Xbox (il n’est pas précisé si ce sera sur Xbox One et Xbox Series X ou juste sur Series X).

L’objectif d’Asobo est de proposer une durée de vie de 10 ans au jeu en y ajoutant continuellement du nouveau contenu.

Un mode multijoueur sera disponible sur le jeu avec plusieurs parties possibles.

Un mode online « libre » sera disponible ou le principal objectif sera de voler avec d’autres joueurs sans règles et sans but précis.

Un mode « réel » permettra de voler en temps réel (pour la gestion du trafic et des conditions météos avec d’autres joueurs).

Il sera possible de créer des sessions privées.

Jusqu’à 50 joueurs en simultanés pourront jouer ensemble.