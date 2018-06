E3 2018 : Gears 5, Gears Pop! et Gears Tactics en développement chez Microsoft

Microsoft va proposer une triplette de Gears of War en 2019, avec différentes expériences sur Xbox One, sur PC, mais aussi sur iOS/Android.

Une triplette de Gears en gestation chez Microsoft

La récente conférence pré-E3 tenue par Microsoft à Los Angeles a permis au géant américain d’annoncer (entre autres) l’acquisition/la création de 5 nouveaux studios internes pour étoffer la ludothèque Xbox, mais on a également pu découvrir, non pas un, mais trois nouveaux jeux Gears of War. En effet, Microsoft a annoncé un nouveau Gears 5, attendu sur Xbox One, mais également un étonnant Gears Pop!, sans oublier un Gears Tactics.

Rod Fergusson, de The Coalition, a indiqué que « cette ouverture de la franchise Gears débutera au début de l’année 2019« . Evidemment, les trois titres exploreront trois styles de jeu, et cela, sur trois plateformes différentes. Sous l’impulsion de Gears 5, l’épisode le plus ambitieux de l’histoire du studio, la franchise proposera de nouvelles façons de jouer, partout où les joueurs le souhaitent, sur les appareils Xbox One, PC Windows 10, iOS et Android. En effet, si Gears 5 est attendu sur Xbox One et Windows 10, l’épisode Pop! est quant à lui prévu sur iOS et Android, tandis que Gears Tactics verra le jour sur Windows 10.

Ainsi, dans Gears 5, le joueur arpentera, sous les traits de Kait, le monde le plus grand et le plus beau jamais créé (par The Coalition), alors que la guerre pour l’humanité s’intensifie sur deux fronts : aux portes de la capitale et dans le cœur de Kait. Microsoft annonce qu’il sera possible de jouer en solo ou avec des amis en écran partagé ou en coop en ligne, le tout en résolution 4K Ultra HD, en HDR et en 60 images par seconde sur Xbox One X.

De son côté, Gears Pop! a été réalisé en partenariat avec Funko, pour porter le monde de Gears sur mobiles de manière inédite. Ainsi, le jeu va associer les personnages emblématiques de Gears et le style mignon des figurines Funko Pop!. « C’est le jeu parfait pour faire trembler les mobiles » nous promet Microsoft.

Enfin, Gears Tactics est une nouvelle expérience Gears of War sur PC, « réclamée par les fans » selon l’éditeur américain. Développé en partenariat avec Splash Damage, Gears Tactics promet de rafraîchir les jeux de stratégie au tour par tour en associant l’action vive et brutale du jeu et un scénario centré sur les personnages avec des équipes personnalisables, des armes améliorables, et bien sûr, des affrontements de boss titanesques.