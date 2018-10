Microsoft Office : bientôt un mode sombre pour MacOS Mojave

Au mois de juin, Apple levait le voile sur Mojave, la nouvelle version du système d’exploitation sur ses ordinateurs, lors de sa conférence WWDC. Rendu disponible au mois de septembre, cette nouvelle version apporte son lot de nouveautés, dont le mode sombre.

Comme l’expliquait la firme de Cupertino dans un billet de blog, « Les utilisateurs de macOS Mojave peuvent passer en mode sombre pour transformer leur bureau avec un jeu de couleurs sombre, mettant l’accent sur le contenu de l’utilisateur tandis que les contrôles se retirent en arrière-plan. Les utilisateurs peuvent basculer entre un bureau léger et sombre, et les applications Mac intégrées telles que le courrier, les messages, les cartes, le calendrier et les photos incluent toutes des conceptions en mode sombre ». Et les développeurs qui veulent profiter de ce mode sombre peuvent également intégrer celui-ci via une API.

Un mode sombre pour Microsoft Office

Cette semaine, Microsoft annonce qu’il va intégrer le mode sombre de MacOS Mojave sur sa suite Office (alors qu’Apple vient de présenter ses nouveaux Mac).

Comme le rapporte notre confrère The Verge, la nouvelle a été annoncée par Akshay Bakshi, le product manager de la suite bureautique de Microsoft, sur Twitter.

Look closely at the Pictures icon. Office running on macOS Mojave in Dark Mode. #OfficeInsiders #office365 pic.twitter.com/xDSTFvNr5q — Akshay Bakshi 🎉 (@AgentAkki) October 29, 2018

Pour le moment disponible uniquement pour les testeurs, ce mode sombre sur Office est compatible avec celui de MacOS Mojave. Et visiblement, lorsqu’il sera déployé, les abonnés aux services Microsoft Office pourront en profiter. Ce mode sombre sera particulièrement pratique pour ceux qui utilisent la suite bureautique la nuit.

Sinon, parmi les autres nouveautés de MacOS Mojave, il y a aussi l’application Apple News et le blocage des traceurs par le navigateur Safari. Mais la nouveauté la plus importante annoncée par Apple lors de la conférence WWDC, il y a cinq mois, c’est un outil qui permet de porter facilement des applications iOS pour MacOS.