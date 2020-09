Microsoft Office pourrait proposer un abonnement perpétuel dès 2021

Microsoft vient de publier un article de blog pour présenter la prochaine version de Exchange Server, un article qui jusque là paraît plutôt anodin. Pourtant une phrase a son importance et devrait faire plaisir à nombreux d’entre vous. Cette phrase la voici : « Microsoft Office verra également une nouvelle version perpétuelle pour Windows et Mac, dans la seconde moitié de 2021 ». Cela signifie que le Pack Office serait désormais disponible à vie en un seul paiement.

Plus de précisions à venir.

La firme de Redmond permet à ses utilisateurs de profiter de ses logiciels et applications en payant un abonnement mensuel pour Microsoft 365. Dès 2021, Microsoft devrait donc proposer une version qui vous permettra de payer en une seule fois Microsoft 365. Microsoft n’a rien révélé d’autre sur la prochaine version perpétuelle qui sortira l’année prochaine, mais a promis d’annoncer plus de détails sur son prix et sa disponibilité « plus tard ».

Microsoft avait proposé d’acheter Office 2019 en version perpétuelle, mais n’était pas certaine de vouloir conserver ce modèle. Cette annonce nous conforte dans l’idée que l’entreprise américaine serait finalement partante pour établir ce système d’achat.

En parallèle, Microsoft connaît un fort succès avec son service Teams. Alors que des mesures de confinements pourraient être décidées sans tarder au vu de la conjoncture actuelle, Microsoft Teams pourrait une nouvelle fois gagner encore plus d’utilisateurs. L’outil est aujourd’hui plus optimisé que jamais : Teams vous permet d’utiliser des décors toujours plus réalistes comme un amphithéâtre, un café, divers types de salles de réunion… Même la NBA se met à utiliser Microsoft Teams pour permettre à son public de venir supporter les matchs à distance.

Par ailleurs, si la société créée par Bill Gates n’est finalement pas l’heureux propriétaire des activités de TikTok aux États-Unis, la firme préfère se concentrer sur ses nombreux autres projets comme la plongée de ses datacenters.