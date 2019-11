Une date de sortie, un prix et des premiers jeux pour la PS5 et la Scarlett ?

Ce n’est plus un secret pour personne, Sony et Microsoft travaillent dur sur l’arrivée de la nouvelle génération de consoles qui est attendue pour la fin d’année 2020 avec la PS5 et la Xbox Scarlett. Si dès le départ, tout le monde voyait le mois de novembre comme une bonne fenêtre de sortie, il semblerait que ce soit également le choix de Sony et Microsoft.

Tout part comme bien souvent des réseaux sociaux et de différents insiders qui ont déjà révélé par le passé quelques informations au sujet des plans de deux firmes et notamment l’insider PSErebus (qui s’est illustré dernièrement en annonçant le retour de PlayStation à l’E3 2020).

Dans un récent thread, PSErebus a dévoilé de nombreuses informations sur la PS5 qui pourrait arriver dès le mois de novembre 2020 avec un prix plus élevé que celui de la PS4 et déjà les premiers jeux de lancement !

PlayStation 5 : Novembre 2020

C’est donc dans un récent fil sur Twitter que PSErebus a indiqué que la PlayStation 5 serait lancée le 20 novembre 2020 partout dans le monde au prix de 499,99€. Ce qui représente une hausse de 100€ par rapport à la PS4 qui avait un prix de lancement fixé à 399,99€. Cette hausse du prix s’explique par une fiche technique de la PS5 plus conséquente que celle de la PS4 avec de l’AMD Zen 2 et NAVI ainsi qu’un stockage SSD qui serait de 2TO toujours selon les premières rumeurs.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH — PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019

Pour ce qui est des jeux de lancement, si depuis plusieurs mois maintenant on soupçonne un certain Horizon 2 d’être en développement du côté de chez Guerrila Games, PSErebus annonce que c’est Gran Turismo 7 qui pourrait accompagner la sortie de la PS5. Une information surprenante quand on connaît les soucis de développement de Gran Turismo 5 qui était lui aussi prévu pour arriver au moment de la sortie de la PS3 et qui, finalement, est arrivé avec deux ans et demi de retard.

Enfin, toujours le même insider, la PS5 serait bien rétrocompatible et permettrait de lire les jeux PSOne, PS2, PS3 et PS4. Ce dernier rappel également que la PS5 était prévue à la base pour le 4 décembre 2020 afin de corresponde à la date de lancement de la toute première PlayStation (3 décembre 1994). Cependant, Sony aurait décidé d’avancer cette date de sortie pour rester dans la 25e année d’anniversaire de la marque PlayStation (du 4 décembre 2019 au 3 décembre 2020).

PlayStation®5 will be backwards compatible with the majority of PlayStation®, PlayStation®2, PlayStation® 3 and PlayStation®4 discs #PlayStationLegacy pic.twitter.com/yDu9TYCiZR — PlayStation (@PSErebus) November 20, 2019

Xbox Scarlett : Novembre 2020 également

Bien qu’il soit spécialisé du côté de chez PlayStation, PSErebus aurait aussi des informations au sujet de la concurrence avec Microsoft et la Xbox Scarlett. Selon l’internaute, la machine de Microsoft serait aussi prévue pour le mois de novembre, avec une sortie en amont de la PS5. Project Scarlett serait donc prévu pour le 6 novembre 2020 avec un prix de 499€ comme la PS5. Pour ce qui est des jeux, Microsoft a déjà officialisé l’arrivée du prochain Halo Infinite comme jeu de lancement de la Xbox Scarlett fin 2020.

Xbox One Project Scarlett will be available in North America at a RRP of $499 #Xbox #ProjectScarlett — PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019

Nous rappelons bien entendu que tout cela reste au stade de rumeur. Bien que l’insider a pu faire ses preuves par le passé, il a également annoncé deux-trois choses qui ne sont pas produites. Par exemple son annonce sur une première présentation de la PS5 lors d’une PlayStation Experience le 6 décembre prochain. Un potentiel événement qui n’a toujours pas été annoncé et qui ne le sera sûrement pas.

Il ne reste plus qu’à patienter même s’il y a de grandes chances pour que Sony et Microsoft organisent une première prise de parole début 2020 avant de lever entièrement le voile sur leur nouvelle machine lors de l’E3 2020 à Los Angeles. Pour ce qui est de la sortie de la nouvelle génération, le mois de novembre 2020 semble être le parfait moment ! Affaire à suivre.