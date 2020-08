Microsoft réagit aux rumeurs et ne souhaite pas arrêter le Xbox Live Gold

Voilà maintenant de nombreuses années que les services de jeux en ligne sur consoles sont tous payants. Que ce soit du côté de Sony avec la PS4 et le PlayStation Plus. Du côté de Microsoft sur Xbox One avec le Xbox Live Gold. Ou bien encore du côté de Nintendo avec le Nintendo Switch Online.

Microsoft était le premier à montrer la voie dès le début des années 2000 et tout naturellement Sony et Nintendo ont fini par suivre le même chemin. Nous avons même eu le droit à certaines dérives avec des éditeurs qui faisaient payer l’accès aux modes en ligne de leurs jeux d’occasions.

Fin juillet, un possible retour en arrière semblait se dessiner avec un potentiel abandon du Xbox Live par Microsoft. Du moins, jusqu’à ce qu’un porte-parole de la firme annonce le contraire. Alors, véritable démenti ou tentative de rattraper le coup pour une grosse annonce prochaine ?

Le Xbox Live toujours sur la Series X

Fin juillet, c’était donc Jeff Grubb, journaliste américain chez nos confrères de VentureBeat qui annonçait publiquement sur Twitter que Microsoft allait bientôt abandonner le Xbox Live Gold afin de permettre aux joueurs d’accéder aux jeux en ligne, mais aussi aux différents services gratuitement.

Aujourd’hui, retournement de situation étant donné que nos confrères de chez The Verge annoncent officiellement que Microsoft n’abandonnera pas le Xbox Live. Et leur source ne peut pas être plus officielle étant donné qu’elle vient de la part d’un porte-parole officiel de Microsoft.

Nous n’avons pas l’intention d’arrêter Xbox Live Gold pour le moment. C’est un aspect important du jeu sur Xbox aujourd’hui, et ce sera toujours le cas à l’avenir.

Porte-parole officiel de Microsoft

Plusieurs questions restent cependant sans réponses. Avec plusieurs doutes de la part des joueurs Xbox. En effet, depuis quelques semaines, il n’est plus possible d’acheter un abonnement Xbox Live Gold de 12 mois. En plus de cela, Microsoft a récemment remplacé les termes « Xbox Live » par « Service en ligne Xbox ». Ce qui ne cesse d’éveiller la curiosité des joueurs.

Pour répondre à cela, ce même porte-parole affirme que le nouveau nom « Service en ligne Xbox » représente toutes les options « sous-jacentes » concernant les services compris dans le Xbox Live comme la gestion d’amis. Le porte-parole de Microsoft affirme que cette décision fut prise afin de bien faire la différence justement entre les services « sous-jacents » et le Xbox Live Gold qui restera payant.