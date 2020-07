Vers la fin du jeu en ligne payant sur la Xbox Series X ? Microsoft pourrait arrêter le Live Gold

Que l’on aime ou non Microsoft et sa gamme gaming avec Xbox, on ne peut absolument pas leur retirer la qualité des services et surtout la rentabilité pour le joueur. Grâce au Xbox Game Pass, Microsoft met tout le monde d’accord. Pour seulement 9,99€ par mois, il est possible de jouer gratuitement à plus de 300 jeux, dont les dernières exclusivités qui sont ajoutées au service le jour de leur sortie.

Pour seulement 12,99€ par mois, vous pouvez même craquer pour le Xbox Game Pass Ultimare, une version « ultime » qui rajoute un abonnement au Xbox Live Gold (pour jouer en ligne), mais également la version PC du Game Pass proposant 100 jeux supplémentaires. Et dès le mois de septembre, il sera possible d’accéder sans frais supplémentaires au Project Xcloud. Autant dire que Microsoft réalise un sans faute sur ce plan.

Et d’après de récentes rumeurs qui sont de plus en plus nombreuses, Microsoft pourrait même proposer un jeu en ligne totalement gratuit en abandonnant le fameux Xbox Live Gold.

Xbox Series X – Un arrêt du jeu en ligne payant ?

C’est donc en novembre 2002 pour fêter le premier anniversaire de la Xbox que Microsoft lance le Xbox Live. Un service en ligne payant qui permettait aux joueurs d’acheter du contenu supplémentaire pour leurs jeux, de télécharger des démos gratuites, mais aussi de jouer avec leurs amis en ligne et avec des joueurs du monde entier.

Le service prendra de l’importance dès 2005 avec le lancement de la Xbox 360. C’est à ce moment-là que le Xbox Live Gold arrivera. Microsoft était un peu les premiers à lancer les jeux en ligne payants, mais aussi les premiers à lancer la mode des « DLC » qui ont pris beaucoup d’ampleur grâce à des services comme le Xbox Live.

Depuis, Microsoft a perverti Sony et Nintendo. Depuis 2013, le live est obligatoirement payant sur PS4 (avec le PS Plus) ainsi que sur Xbox One. Et depuis 2018, le jeu en ligne est également payant sur Switch. Plus de 15 ans plus tard, est-ce que Microsoft sera le premier à faire un retour en arrière ? Et les autres suivront-ils l’exemple de la firme de Redmond ?

Pour le moment, nous sommes toujours au stade de rumeurs. Cependant, après plusieurs bruits de couloirs ces derniers jours, c’est au tour de Jeff Grubb, journaliste américain de VentureBeat de l’annoncer de manière assez officielle sur Twitter.

Xbox Live Gold is going away and playing online multiplayer will be free. They will not force you into Ultimate to play online. — grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 31, 2020

C’est au cours d’une réponse à un utilisateur sur Twitter que Jeff Grubb a confirmé de manière assez claire que la stratégie de Microsoft pour la next-gen serait de supprimer le jeu en ligne payant. Ce dernier déclare ainsi :

Le Xbox Live Gold va disparaître et jouer à plusieurs en ligne sera gratuit. Ils ne vous forceront pas à prendre un abonnement (Xbox Game Pass) Ultimate pour jouer en ligne.

Bien entendu, tant que Microsoft ne communique pas là dessus il est très difficile de confirmer ou non ces propos. Cependant, cela semblerait totalement logique dans l’optique de mettre en avant le Game Pass. Affaire à suivre donc, mais le plus intéressant serait de voir la réponse de Sony pour le jeu en ligne sur la PlayStation 5.