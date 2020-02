Microsoft renoue avec ses mauvaises habitudes ? Windows 10 suggèrerait Edge aux utilisateurs de Firefox

Depuis 2015, Microsoft n’a cessé d’encourager les utilisateurs de Windows 7 à basculer vers Windows 10. Et quand ceux-ci mettent à jour l’OS, Microsoft essaie également de convaincre ces utilisateurs d’utiliser le navigateur Edge et le moteur de recherche Bing.

Le problème, c’est que les techniques utilisées par Microsoft pour arriver à ses fins sont souvent critiquées. En aout 2015, par exemple, Chris Beard, PDG de Mozilla, accusait Microsoft d’utiliser l’interface qui gère la migration de Windows 7 vers Windows 10 afin d’essayer de convertir des utilisateurs de navigateurs tiers en utilisateurs de Edge.

Peine perdue ? Malgré toute la détermination de Microsoft, Edge n’est jamais parvenu à dépasser les navigateurs comme Google Chrome ou Mozilla Firefox. Aussi, cette année, la firme de Redmond a-t-elle pris la décision très pragmatique de changer de technologie. S’il n’abandonne pas son navigateur Edge, Microsoft bascule vers Chromium. La nouvelle version, qui est actuellement en déploiement, n’utilise plus la technologie EdgeHTML de Microsoft, mais la technologie open source Chromium qui est également utilisée par Google Chrome. Grâce à ce changement de technologie, les sites ou applications web optimisés pour Google Chrome (le numéro un mondial) le sont aussi pour Microsoft Edge.

Microsoft essaie de convaincre les utilisateurs de Mozilla Firefox ?

Mais si la technologie qui propulse Microsoft Edge a changé, la stratégie de Microsoft pour essayer de populariser celui-ci reste visiblement la même. Il y a quelques jours, un utilisateur du forum Reddit a montré une capture d’écran montrant une suggestion de Windows 10 encourageant l’utilisateur à passer de Mozilla Firefox à Microsoft Edge. « Vous utilisez encore Firefox ? Microsoft Edge est là », lit-on dans la suggestion visible sur cette capture d’écran.

Depuis, cette publication a généré des centaines de commentaires, et a été relayée par quelques médias.

La bonne nouvelle, pour Microsoft, c’est que toutes les réactions ne sont pas des critiques de sa stratégie. En effet, certains vantent également les qualités de la nouvelle version de Microsoft Edge, basée sur Chromium.

« Je déteste le dire, mais je l’ai récemment essayé et je suis époustouflé par sa réactivité et sa fluidité. Le défilement est addictif et l’interface utilisateur a une belle esthétique. La meilleure partie est que toutes les extensions Chrome fonctionnent parfaitement, je ne sais pas si les extensions se mettent également à jour automatiquement, mais cela fonctionne bien néanmoins. C’est du Chromium après tout », lit-on dans l’un de ces commentaires.