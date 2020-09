Microsoft s’engage à atteindre une empreinte eau positive d’ici 2030

En janvier dernier, Microsoft en a fait la promesse : l’entreprise veut avoir un bilan carbone négatif en 2030. Pour parvenir à cet objectif ambitieux, la firme précisait qu’elle allait notamment étendre en interne la taxe carbone qu’elle impose à ses divisions aux émissions de la chaîne d’approvisionnement.

Quelques mois plus tard, la compagnie revient avec un nouvel objectif. Elle souhaite en effet atteindre une empreinte eau positive pour toutes ses opérations directes d’ici 2030. En clair, Microsoft veut reconstituer plus d’eau qu’elle n’en consomme. Pour cela, l’entreprise promet d’appliquer une réduction maximale de sa consommation et de soutenir un réapprovisionnement en eau supérieur à ce qu’elle consomme, en se concentrant sur les zones touchées par le stress hydrique.

Google et Apple ont aussi promis d’atteindre la neutralité carbone en 2030

« À l’échelle de la planète, 2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable », souligne Microsoft, ce qui souligne d’autant plus l’importance d’agir pour « préserver cette ressource essentielle à la vie ». La firme de Redmond précise par ailleurs que l’eau est importante pour limiter le réchauffement climatique.

Pour joindre les actes à la parole, Microsoft liste les actions qui seront très vite mise en place. Il est par exemple prévu la construction d’un datacenter en Arizona qui prévoit « un plan de réapprovisionnement en eau dans cette région soumise au stress hydrique ». La compagnie va également nouer des partenariats avec First Solar, un spécialiste de l’énergie solaire, afin d’économiser 350 millions de litres d’eau par an. Enfin, elle va travailler avec Water.org, afin d’assurer l’accès à l’eau potable d’1,5 millions de personnes à travers le monde.

Pour rappel, en 2020, plusieurs géants de la Tech ont pris des engagements en matière environnementale. Ainsi, Google et Apple promettent de leur côté d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.