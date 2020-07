En 2030, Apple sera 100 % neutre en carbone

Apple peut aujourd’hui être considéré comme un bon élève en matière d’écologie. La firme de Cupertino fonctionne déjà à 100 % d’énergies renouvelables, et revendique une empreinte carbone neutre pour ses activités commerciales. Cependant, lorsqu’on tient compte de la chaîne d’approvisionnement et des fournisseurs d’Apple, cette neutralité est encore loin d’être atteinte.

Mais petit à petit, Apple progresse aussi à ce niveau. En 2019, la firme a par exemple lancé un programme dont l’objectif est de faire la transition de ses fournisseurs vers les énergies propres. Et cette semaine, celle-ci annonce un objectif : celui d’être 100 % neutre en carbone d’ici 2030. En d’autres termes, tous les produits vendus par Apple devront avoir un impact zéro sur le climat (ce n’est pas encore le cas aujourd’hui).

« Les entreprises ont une profonde opportunité de contribuer à bâtir un avenir plus durable, né de notre préoccupation commune pour la planète que nous partageons », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Les innovations qui alimentent notre parcours environnemental ne sont pas seulement bonnes pour la planète – elles nous ont aidés à rendre nos produits plus écoénergétiques et à mettre en ligne de nouvelles sources d’énergie propre dans le monde entier. L’action climatique peut être le fondement d’une nouvelle ère de potentiel d’innovation, de création d’emplois et de croissance économique durable. Avec notre engagement en faveur de la neutralité carbone, nous espérons être une ondulation dans l’étang qui créera un changement beaucoup plus important. »

Un plan sur 10 ans

Pour atteindre cet objectif de neutralité carbone, Apple compte réduire ses émissions de 75 %, et de compenser les 25 % restants avec des moyens de suppression de carbone. Sur ses produits, la firme de Cupertino va utiliser de plus en plus de matériaux recyclés ou avec une faible empreinte et ceux-ci seront également conçus pour avoir la meilleure efficacité énergétique possible.

Apple va également continuer à aider ses fournisseurs à faire leurs transitions vers les énergies propres. Et la firme va également réduire les émissions en améliorant les processus et les matériaux nécessaires pour ses produits. « Grâce à des partenariats avec ses fournisseurs, Apple a réduit les émissions de gaz fluorés de plus de 242 000 tonnes métriques en 2019. Les gaz fluorés sont utilisés dans la fabrication de certains composants électroniques grand public et peuvent contribuer au réchauffement climatique », cite la firme comme exemple.