Microsoft Storm : avalanche de bons plans, -25% sur les Surface

Alors que la nouvelle génération de la gamme Surface n’a pas encore 6 mois, le géant Microsoft n’hésite pas à offrir de belles remises dessus. Pendant quelques jours, on retrouve les excellents Surface Pro 7, Surface Pro X, Laptop 3 ou encore Surface Book 2 en forte promo sur la boutique officielle. Sur certains modèles, la remise s’élève à 949€ – rien que ça !

15% de réduction sur les Surface Pro 7

C’est au mois d’octobre que la firme de Redmond a officialisé le Surface Pro 7. Cette nouvelle version du PC hybride de Microsoft connait déjà un vi succès – et n’a toujours que très peu de concurrence sur son créneau. Pour ceux qui veulent combiner la puissance d’un ordinateur fixe avec aussi la flexibilité d’une tablette, la Surface Pro 7 est un produit idéal.

En ce moment, la boutique officielle Microsoft offre une remise de 15% sur toute la gamme, quelle(s) que soient les couleurs et les configuration. Pour prendre un exemple, la Surface Pro 7 avec un processeur Intel Core i3, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 779€ au lieu de 919€. Les configurations avec des processeurs plus puissants (i5 ou i7), davantage de RAM (8 ou 16 Go) bénéficient aussi de la même remise. Au final, cela peut vite aller au delà des 300€ d’économies sur un seul PC hybride.

Voir les offres Microsoft

Enfin, pour ceux qui voudraient immédiatement s’équiper de tous les accessoires pour transformer la Surface Pro 7 en un ordinateur, Microsoft fait aussi jusqu’à 20% de promotion sur des packs avec des accessoires. Cela vous permet de faire jusqu’à 430€ d’économies en associant la Surface Pro 7 à un clavier Type Cover, Office 365 et une garantie étendue (2 ans). Vous pouvez également ajouter un autre stylet à ce pack.

Toute la gamme de Surface Laptop 3 en promo

Pour ceux qui sont à la recherche d’un ordinateur ultra-léger, le Surface Laptop 3 saura parfaitement vous convaincre. Au delà de sa puissance et de son autonomie (11,5 heures), son aspect premium est un argument fort pour choisir ce modèle. Il vient avec un clavier en finition métal ou Alcantara, et son écran mesure 13,5 pour 15 pouces – au choix. Avec les offres promo mises en avant sur la boutique officielle, vous pouvez économiser jusqu’à 397,35€ sur les Surface Laptop 3 seules.

Pour ceux qui veulent aussi prendre la suite Microsoft Office 365, Microsoft propose également des packs avec des remises encore plus généreuses. Vous pouvez ainsi facilement rajouter des accessoires en forte réduction (souris, stylets, headphones, dock…) pour obtenir la meilleure expérience possible.

Voir les offres Microsoft

949,75€ d’économies sur un Surface Book 2

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur robuste et portable, le Surface Book 2 est un excellent choix. Il est disponible en 13,5″ ou 15″ avec des configurations différentes (8 ou 16 Go de RAM, processeur i5 ou i7, 128 Go à 1 To de stockage). En plus d’être vraiment très puissant, l’écran de l’ordinateur peut se détacher pour être utilisé comme une tablette.

Pendant quelques jours, Microsoft offre 25% de remise sur tous les modèles. Au final, vous pouvez donc économiser jusqu’à 949,75€ sur le modèle le plus puissant. Sur le modèle de base à 1049,25€, vous pouvez économiser 262€ (soit 787€ seulement pour ce modèle de la dernière génération). Si vous partez pour un pack avec Office 365, vous pouvez alors aussi bénéficier de 20% de remise en plus sur les accessoires.

Si les Surface Pro 7, Surface Laptop 3 et Surface Book 2 sont parmi les meilleures ventes du fabricant américain, il n’hésite pas à faire des remises sur d’autres produits phares de sa gamme. On peut citer par exemple le Surface Go, la Surface Pro X ou encore le Surface Studio 2 pour entreprises. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à vous rendre directement sur la boutique officielle.

Voir les offres Microsoft