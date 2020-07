Microsoft : un premier trimestre en hausse, notamment grâce à Xbox et le Cloud

C’est ce soir, à 18 heures, que Microsoft proposera son rendez-vous Xbox Games Showcase, lequel permettra enfin de découvrir du gameplay de divers jeux AAA à venir sur la future Xbox Series X. Une division Xbox qui a particulièrement brillé ces dernières semaines, comme l’attestent les récents résultats financiers du groupe.

Microsoft : tous les voyants sont au vert

A l’occasion de la présentation des résultats financiers concernant le premer trimestre fiscal (d’avril 2020 à juin 2020), Microsoft a fait la démonstration de sa bonne santé financière. Les services Cloud affichent notamment un chiffre d’affaires de 38 milliards de dollars, soit une hausse de 13%, pour un bénéfice net de 11,2 milliards de dollars. Sur l’ensemble de l’exercice, Micrsoft enregistre un chiffre d’affaires de 143 milliards de dollars et un bénéfice net de 44 milliards de dollars, soit une hausse de 14%.

Le confinement a évidemment été propice aux affaires du géant américain, que ce soit pour sa gamme de services, comme pour sa division Xbox. Côté jeux vidéo, Microsoft a engrangé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, soit une hausse de 64% par rapport l’an dernier.

Entre avril et juin 2020, Satya Nadella explique que les ventes de contenus et services Xbox ont augmenté de 65%. Outre les services (de type Xbox Live, Xbox Game Pass…), les ventes de consoles Xbox ont elles aussi augmenté, de près de 50% (par rapport à la même période l’an dernier). Rappelons à ce sujet que Microsoft vient de confirmer l’arrêt de la production de ses Xbox One X et Xbox One S All-Digital Edition.

Reste à savoir maintenant quand sera disponible la future Xbox Series X, et à quel prix. Une nouvelle Xbox qui, comme en 2013 avec la Xbox One et la PS4, viendra se frotter directement à la nouvelle PlayStation, puisque la PS5 est elle aussi attendue pour la fin de l’année en boutiques.