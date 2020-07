Xbox Games Showcase : l’évènement dédié aux jeux Xbox Series X aura lieu le 23 juillet !

Il y a quelques semaines maintenant, Sony créait l’évènement avec un rendez-vous online dédié aux jeux PS5. Evidemment, outre l’officialisation de différents titres (Ratchet & Clank, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7…), c’est la présentation des nouvelles consoles PlayStation qui a retenu toute l’attention, avec deux modèles différents qui seront disponibles en fin d’année.

Un évènement Xbox Series X le 23 juillet

Après un Inside Xbox très (très) décevant, Microsoft est évidemment attendu au tournant, et avait d’ores et déjà promis de dévoiler ses jeux « first party » en juillet. Aujourd’hui, Microsoft donne rendez-vous à ses fans (et aux autres) le 23 juillet prochain, à 18 heures, pour évènement baptisé Xbox Games Showcase.

Ce nouveau rendez-vous sera l’occasion pour le géant américain de répondre à Sony, en dévoilant (on l’espère) du gameplay concernant ses licences maison, à commencer évidemment par Halo Infinite. Les fans espèrent également pouvoir découvrir un tout nouveau Fable, un compte Twitter ayant tout récemment été enregistré.

Selon toute vraisemblance, ce Xbox Games Showcase devrait également être l’occasion de découvrir une séquence de gameplay de Hellblade 2, déjà officialisé l’an dernier, en même temps que la Xbox Series X. Selon certains, on pourrait également avoir des nouvelles d’un certain Psychonauts 2, mais aussi découvrir de nouveaux titres issus des licences Forza et Gears of War. Le studio Rare devrait également profiter de l’occasion pour en dévoiler davantage concernant Everwild, et comme toujours, les fans attendent également une petite surprise concernant Perfect Dark et/ou Banjo-Kazooie.

Microsoft pourrait également en dévoiler davantage concernant sa Xbox Series X en elle-même, et peut-être faire la démonstration de son « nouveau » dashboard. On espère évidemment que Microsoft se décidera également à annoncer le prix de sa console, ainsi qu’une date de sortie, même si, à ce petit jeu, il semblerait que Sony et Microsoft s’observent de très près, chacun ayant envie de se prononcer après son concurrent, afin d’ajuster sa stratégie de lancement en conséquence…