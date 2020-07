Microsoft : game over pour les Xbox One X et Xbox One S All-Digital Edition

Cette fin d’année 2020 sera marquée par le lancement des consoles « next gen » de Microsoft et Sony, à savoir la nouvelle Xbox Series X et la PS5. Des consoles qui visent à remplacer (plus ou moins rapidement) nos « vieilles » PS4 et Xbox One, et du côté de chez Microsoft, on a d’ores et déjà tenu à clarifier la situation.

Fin de partie pour les Xbox One X et Xbox All-Digital Edition

« Alors que nous nous dirigeons vers l’avenir avec la nouvelle Xbox Series X, nous avons pris la décision naturelle d’arrêter la production des Xbox One X et Xbox One S All-Digital Edition » explique Microsoft à The Verge. C’est officiel, Microsoft a donc décidé de stopper la production de sa Xbox One X et de la version « All-Digital », mais la Xbox One S reste encore d’actualité.

Depuis quelques semaines, certains bundles Xbox One manquent à l’appel (y compris sur le Microsoft Store), mais malgré l’arrêt de la production des modèles X et Digital Edition, la Xbox One devrait encore être trouvable en boutiques durant quelques mois. Pour Microsoft, il s’agit évidemment de faire place nette pour sa future Xbox Series X, qui devrait donc cohabiter temporairement en rayons avec la Xbox One S.

Rappelons que la Xbox One X, « la console la plus puissante au monde », a été lancée en novembre 2017, tandis que la Xbox One S All-Digital Edition a de son côté été commercialisée en avril 2019. Cette dernière faisait le choix de ne proposer aucun lecteur optique, pour se focaliser uniquement sur le jeu vidéo dématérialisé.

Une stratégie que l’on retrouvera d’ailleurs chez Sony, avec la future PS5 qui sera déclinée en deux versions, à savoir un modèle doté d’un lecteur Blu-Ray 4K, et un autre entièrement « Digital ».

Tous les joueurs attendent désormais impatiemment de connaître la date de sortie précise des nouvelles consoles de Sony et Microsoft, sans oublier les prix évidemment. A ce sujet, il se murmure que la PS5 serait affiché à 499 euros, le 20 novembre…