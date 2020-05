Microsoft : un système de prédiction pour Outlook Web (comme dans Gmail)

Une fonction « Smart Compose » aussi pour Outlook Web

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Google lançait la version française de « Smart Compose« , une IA qui permet notamment à Gmail d’aider l’utilisateur à rédiger ses messages. Comment ? En suggérant automatiquement la suite à une phrase. De cette manière, si la suggestion de l’IA de Gmail vous convient, vous validez et vous évitez ainsi de saisir des phrases entières, ce qui, en théorie, est supposé vous faire gagner du temps.

Une fonctionnalité qui a visiblement tapé dans l’oeil d’un certain Microsoft, puisque ce dernier va déployer une fonction similaire au sein de sa messagerie Outlook. Une page concernant ce système de « Prédictions » a d’ores et déjà été mise en ligne par Microsoft, et permet de comprendre le fonctionnement de ce dernier. Pas de grosse surprise à ce sujet, puisque ce dernier fonctionnera de la même manière que Smart Compose.

Ainsi, lors de la rédaction d’un mail, l’IA de Microsoft pourra suggérer à l’utilisateur la suite ou la fin d’une phrase. A lui de valider la suggestion en pressant la touche Tab de son clavier. Pour ignorer la suggestion, il suffit de continuer à taper son texte, comme si de rien n’était. Une IA qui s’affinera évidemment au fil des mails rédigés, afin d’être de plus en plus pertinente. Selon The Verge, Microsoft aurait dans l’idée de déployer cette nouvelle fonctionnalité d’ici la fin de ce mois de mai.

Parallèlement à ce système de prédictions, Microsoft travaillerait également sur un fonction permettant de planifier l’envoi d’un email via Outlook Web. Une fonction qui permettra de rédiger un mail complet, avant de définir précisément le jour et l’heure à laquelle le mail est censé partir. Une fonction qui devrait arriver avant la fin du mois de juin selon Microsoft. Une fonction de planification elle aussi d’ores et déjà disponible du côté de l’ogre Gmail.